In de rij voor de nieuwe coronaprik : 'Ik wil honderd worden'

In het voormalige ABN AMRO-kantoor aan de Heerbaan in Breda is het maandag een komen en gaan van zeventigplussers. De bejaarden komen naar de GGD, die tijdelijk in het oude bankgebouw zit, voor een herhalingsprik tegen corona. Ouderen zijn het meest kwetsbaar en dus als eerste aan de beurt.

Een boosterprik mogen we het van de GGD niet meer noemen. "Dit is een herhalingsprik", zegt een medewerkster die de operatie in goede banen moet leiden. In West-Brabant zijn maandag vier priklocaties opengegaan voor een nieuwe prikronde: in Roosendaal, twee in Breda en in Bosschenhoofd, bij vliegveld Seppe. Op de Heerbaan in Breda is de opkomst verrassend groot. Alleen al voor deze maandag hebben zich 580 mensen aangemeld. Geduldig staan ze, met mondkapje, in de rij te wachten op hun beurt.

Een echtpaar zegt desgevraagd te zijn gekomen omdat ze een uitnodiging hadden gekregen. "Wij willen niet ziek worden en ik wil honderd worden", grapt de man. Een ander in de rij nadert die leeftijd al aardig: "Ik ben negentig en had tot nu toe geen corona, dat wil ik graag zo houden." Nog een prik in de arm, dat vinden de ouderen in de rij geen enkel probleem.