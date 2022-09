Evoluon weer open voor het grote publiek mét Back to the Future-auto

Het Evoluon gaat weer open voor het grote publiek. Na ruim 30 jaar is vanaf zaterdag voor het eerst weer een grote tentoonstelling te zien in de enorme schotel. RetroFuture laat zien hoe we in het verleden naar de toekomst keken en wat nú onze verwachtingen zijn. Zo zie je een DeLorean-auto zoals in beroemde film Back tot the Future, maar ook voedsel van de toekomst. Omroep Brabant kreeg alvast een rondleiding: bekijk in de video hoe dat eruit ziet.