Nicole na 5 jaar nog steeds van de regen in de drup in haar huurhuis

Druppels aan het plafond, stucwerk dat spontaan van de muur valt en volop schimmel. Voor Nicole van der Kooij in Breda Princenhage is de wanhoop nabij. Al vijf jaar lekt het in haar woning en die van haar bovenbuurman. Al die tijd proberen ze woningbouwvereniging Alwel over te halen om het op te lossen. "Maar tot nu toe blijft het bij pleisters plakken", vertelt Nicole.

In de berging ligt de volgezogen betonnen vloer los rond de deurposten. In de woonkamer zijn de gordijnrails met schroeven en pluggen en al uit het plafond gevallen. Alles is doordrenkt met vocht. De fikse regenbuien van afgelopen dagen laten ook verse sporen na. "Bij mijn Somalische bovenburen drijft het laminaat nu op een laagje water. Zij spreken niet zo goed Nederlands en weten al helemaal niet door te dringen bij Alwel", vertelt Nicole.

"Al vijf jaar vraag ik bij de woningbouwvereniging aandacht voor de lekkages. Na de buien van afgelopen weekend stond ik twee keer een half uur in de wacht. Daarna werd de verbinding verbroken. En dat is niet de eerste keer." Ondertussen verplaatst Nicole haar spullen naar plekken waar het plafond niet lekt. De laatste lekkage -in de berging naast de voordeur- kwelt haar sinds juni. "Medewerkers van de woningbouwvereniging zijn een paar keer komen kijken, maar hebben er niks aan gedaan. En nu moet ik wachten op de opzichter, maar die is tot 4 oktober op vakantie."

Stukken muur vallen spontaan naar beneden in de berging. (foto: Raoul Cartens)

In de woonkamer hangt een luchtvochtigheidsmeter. Die geeft een waarde aan van 60 procent aan. "Dat komt omdat ik nu alles tegen elkaar open heb gezet om te luchten, maar deze zomer liep de luchtvochtigheid hier in huis op naar 80 procent en dat is echt niet prettig." Nicole woont samen met haar twee hulphonden. Tim, de oudste is 12 jaar en heeft kanker. Haar andere labrador Bram is pas een jaar en wordt door Nicole en Tim samen klaargestoomd om de taak over te nemen voor als het noodlot toeslaat. "Door het vocht in huis heeft Bram vaak ontstoken ogen. Toen wij pas geleden een paar daagjes weg waren, verdween de ontsteking dus het heeft echt met de slechte luchtkwaliteit in huis te maken", verzucht Nicole.