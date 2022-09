Gevonden lichaam in Oosterhout is van vermiste Cees (72)

Het stoffelijk overschot dat maandagmiddag tijdens een grote zoekactie in Oosterhout is gevonden, is van de vermiste Cees Pijpers (72). Dat meldt de politie maandagavond.

De recherche heeft onderzoek gedaan op de locatie waar Pijpers is gevonden. Er is geen sprake van een misdrijf. De 72-jarige man uit Oosterhout werd sinds zaterdag vermist. De politie riep op om naar hem uit te kijken. Tachtig leden van het Veteranen Search Team zochten maandag naar hem. Dit is een team vrijwilligers, wiens hulp door de politie kan worden ingeroepen bij zoekacties. LEES OOK: Cees (72) uit Oosterhout sinds zaterdag vermist