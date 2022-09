Medewerkster tankstation bedreigd met groot vleesmes, dader spoorloos

1/2 De politie is nog op zoek naar de man die op 12 augustus een tankstation in Wijk en Aalburg heeft overvallen. Op camerabeelden is hij best duidelijk te herkennen. Mogelijk kreeg hij hulp. De politie heeft nog meer vragen, zo blijkt uit Bureau Brabant, dez

Een medewerkster van een tankstation aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg heeft op 12 augustus doodsangsten uitgestaan. Ineens werd ze die vrijdagavond geconfronteerd met een man, die een zwarte helm en zonnebril droeg en haar bedreigde met een groot vleesmes. Bureau Brabant besteedt hieraan maandagavond aandacht. Hieruit blijkt dat de buit van de overvaller uit kassageld en twintig sloffen sigaretten van de merken Camel en Marlboro bestond.

Van de overval zelf zijn geen beelden beschikbaar. Mogelijk omdat de dader het tankstation aan de achterkant binnen was gekomen. Camera’s hebben wel vastgelegd hoe waarschijnlijk dezelfde man twee dagen voor de overval bij het tankstation is geweest voor een voorverkenning. Op de avond van 12 augustus is tussen negen uur en kwart over negen opgenomen hoe de man op vrijwel identieke wijze langs het tankstation loopt om vervolgens, buiten beeld, toe te slaan.

Joggingbroek en vest

Geregistreerd is ook hoe hij hard rennend met de buit het tankstation verlaat. Op een van de camera’s is onder meer een deel van zijn gezicht te zien. Net als het feit dat hij licht getint was, al kan dat ook zonnebruin zijn. Verder heeft de overvaller een slank postuur, is hij ongeveer 1,70 meter lang en had hij een stoppelbaardje. De man droeg een grijze joggingbroek en een zwart vest met capuchon. Zijn leeftijd wordt geschat op twintig tot dertig jaar. Uit onderzoek is verder gebleken dat de man vloeiend Nederlands sprak.

Kleren weggegooid

Eerder meldde een 112-correspondent aan Omroep Brabant dat de politie enige tijd na de overval onder het viaduct van de N267 bij Heesbeen verschillende kledingstukken en laarzen heeft gevonden. Mogelijk waren die van de dader: in Bureau Brabant werd bevestigd dat de dader tijdens zijn vlucht kleren heeft uitgetrokken en weggegooid. Voor de politie is dit een meevaller, omdat die kleding mogelijk DNA-sporen bevat.

Toch is de dader nog niet gevonden, vandaar de oproep in het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant. Overigens wordt hierin ook de suggestie gewekt dat de overval het werk van twee personen was: de dader zat mogelijk met iemand anders op een motor die door een getuige in de buurt van het tankstation was opgemerkt. “Mogelijk was de dader niet alleen en stond er iemand anders op hem te wachten om samen te vluchten”, zo vermoedt de politie.