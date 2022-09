Man overleden na val van meters hoogte: boete geëist tegen transportbedrijf

Een transportbedrijf in Steenbergen moet een boete van 20.000 euro betalen wegens een dodelijke val van een werknemer. Dit eiste het Openbaar Ministerie (OM) maandag voor de rechtbank in Den Bosch.

In februari 2020 raakte een man ernstig gewond toen hij tijdens zijn werk in een loods van het bedrijf ruim vier meter naar beneden was gevallen. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

'Gevolgen op de koop toe genomen'

Volgens het OM heeft het bedrijf ‘welbewust een risico gecreëerd en aanvaard en derhalve daarmee de eventuele gevolgen ook op de koop toe genomen.’ Justitie meent verder dat de onderneming op een aantal punten niet heeft voldaan aan de zorgplicht die volgt uit de Arbowet en het Arbobesluit. Zo moeten arbeidsplaatsen veilig en toegankelijk zijn en veilig kunnen worden verlaten.

Dat was die 20e februari in 2020 naar de mening van het OM niet het geval. Een zogeheten overheaddeur, die handmatig bediend hoorde te worden, was defect. Er was tegenaan gereden en er kwam een geleidewieltje los te zitten. Het slachtoffer wilde de deur toch openen, omdat er in een loods daarachter een klus aan een vrachtwagen wachtte. De man wilde de deur openen door van binnenuit met een ladder bovenop de deuropening te klimmen. Het slachtoffer viel vervolgens van een hoogte van 4,5 meter naar beneden, hij overleed de volgende dag.

Veiligheidsmaatregelen genomen

Dit had volgens het OM voorkomen kunnen worden. Ook wordt het bedrijf verweten dat er geen volledige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en Plan van Aanpak aanwezig waren. Inmiddels zijn er nieuwe zogeheten overheaddeuren geplaatst in de loods en heeft het bedrijf veiligheidsmaatregelen genomen.

Natuurlijk heeft het transportbedrijf zijn medewerkers niet moedwillig schade willen toebrengen, maar door de manier waarop er gewerkt werd was een ongeluk onafwendbaar, zo oordeelt het OM. Het bedrijf wist dat de deur niet werkte en kon bedenken welke gevolgen dit kon hebben voor de dagelijkse werkzaamheden. De officier van justitie: ”Met deze kennis is niets of in ieder geval onvoldoende gedaan. Een incident als dit kan en mag dan ook niet worden beschouwd als een ongeval, als iets wat je overkomt en waar niemand iets aan kan doen.”