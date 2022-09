Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding tieners met gelblasters

Een agent heeft maandagavond een waarschuwingsschot gelost toen hij op twee jongens (16 en 18) af liep, die in een auto aan de Drogerij in Waalwijk zaten. De politie had gehoord dat de tieners al een uur met pistolen in de auto zaten. Achteraf bleek dat het zogenoemde gelblasters waren, waarmee gelballetjes afgevuurd kunnen worden.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze de auto met de twee verdachten staan. Ze zochten dekking en een van de agenten riep hard dat hij van de politie was en dat ze aangehouden waren. Hij riep ook dat er vuurwapens op hen gericht waren en dat ze hun handen omhoog moesten steken. "Bij iedere verdachte beweging zal er geschoten worden", voegde hij er nog aan toe. 'Politie! Handen omhoog!'

De politieman zag dat de bestuurder omkeek en vervolgens een pakkende beweging naar voren maakte. Hierop loste de agent direct een waarschuwingsschot. Daarna riep hij nogmaals dat ze hun handen in de lucht moesten steken. Hier voldeden de twee jonge mannen uit Waalwijk en Nieuwkuijk vervolgens wel aan. Daarna werden zij aangehouden. In de auto werden twee rood met zwarte gelballetjespistolen, drie gripzakjes hennep en een gripzakje hasj gevonden. Tegen de tieners wordt proces-verbaal opgemaakt. TikTok-challenge

Gelblasters zijn nepvuurwapens, waarmee met kracht waterballetjes worden afgeschoten. "Als die balletjes je raken, kun je er een blauwe of brandende plek aan overhouden", legt een woordvoerder van de politie uit. Gelblasters zien er heel verschillend uit. De meeste gelballetjespistolen hebben felle kleuren, maar sommigen zijn zwart of bruin. "Een gelblaster wordt gezien als speelgoed, als die voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen hier dus mee spelen op straat. Ander gebruik van dit speelgoed, dus ermee dreigen of mensen beschieten zoals in de TikTok-challenge, is verboden. Een gelblaster die niet voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn en die qua vorm en afmeting precies lijkt op een echt vuurwapen, is een verboden wapen." De kleur van de gelblaster is niet belangrijk. Voor de wet telt alleen de vorm en de afmeting. Het zekere voor het onzekere

"Als politie gaan we er bij een melding van uit dat het mogelijk een echt vuurwapen is", legt de woordvoerder uit. "We nemen het zekere voor het onzekere. Echte vuurwapens zijn er ook in felle kleuren. LEES OOK: Zorgen om TikTokkers met nepmitrailleurs: 'Het gaat een keer mis'