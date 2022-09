Zorgen om TikTokkers met nepmitrailleurs: 'Het gaat een keer mis'

De politie waarschuwt voor gelblasters. Deze geweren, die geen kogels maar gelballetjes schieten, worden volgens de politie steeds vaker gebruikt in Brabant. Vooral voor pranks in online filmpjes. Maar zulke pranks, waarbij TikTokkers elkaar uitdagen in video's, met gelblasters zijn in Nederland verboden – en niet zonder reden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ging bijna goed mis in Breda deze week. De politie kreeg vorige week woensdag rond kwart voor twee een melding dat er op de Doornboslaan in Breda zou zijn geschoten met een mitrailleur. De schutter zou daarna in een bestelbus zijn gestapt en ervandoor zijn gegaan. De politie start na zo'n melding direct een speciaal protocol voor het omgaan met vuurwapengevaarlijke verdachten. Zo ook in Breda, waar groot alarm werd geslagen. Agenten trokken er met kogelwerende vesten op uit en wisten de twee verdachten uiteindelijk met getrokken pistolen uit het busje te halen.

"Daardoor krijgen we steeds meer meldingen over het gebruik van gelblasters."

Maar ja. De twee mannen die zouden hebben geschoten, deden dat helemaal niet met een mitrailleur. Ze schoten met een gelblaster. En die werd gebruikt in de opname van een filmpje op TikTok, een populair videoplatform voor het delen van korte video's. Dat laatste ziet de politie dusdanig vaak gebeuren tegenwoordig dat ze nu aan de bel trekt. Volgens politiewoordvoerder Pierre-Ine Mattheussens gaat het dan om een zogeheten challenge: een uitdaging die jongeren oproept hetzelfde te doen. "Op dit moment is er een TikTok-challenge gaande waarbij je gelballetjes moet schieten naar voorbijgangers." Het doel is volgens Mattheussens om de schrikreactie filmen en die online te posten. "En daardoor krijgen we steeds meer meldingen over het gebruik van gelblasters."

"Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein."

En dat laatste is een probleem: gelblasters zijn zeker van veraf maar moeilijk van echte vuurwapens te onderscheiden. Dat geldt dus ook voor agenten, die mogelijk denken dat het om een echt vuurwapen gaat. "In Rotterdam trokken bij een vergelijkbaar incident agenten hun wapen en vuurden een waarschuwingsschot af. Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein", zei een Utrechtse agent daar eerder over op de website van de politie. Gelblasters schieten kleine waterballetjes met kracht af. Behalve dat dat een brandende en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen worden geraakt.

"Jongeren lopen het risico al op jongen leeftijd een strafblad te krijgen."