Sanne wordt gek van piepende rookmelder buren: 'Ik kan hier niet blijven'

Een piepend geluid dat klinkt als een vrachtwagen die achteruitrijdt. Dat hoort Sanne Geurts nu al dagenlang in haar huis in de Bossche wijk Maaspoort. Het is de rookmelder aan de achterkant van het huis van haar buurman, die constant afgaat. En die buurman vertrok vrijdag voor twee maanden naar zijn thuisland Ethiopië.

Even was er hoop voor Sanne. Dinsdagmorgen hield het eindeloze gepiep van de rookmelder plotseling op. Maar lang duurde de feestvreugde niet, even later begon het gepiep weer. Voor Sanne is de maat vol: "Ik kan hier niet blijven wonen, ik ga vanmiddag naar mijn ouders en blijf daar voorlopig slapen".

Het piepende geluid maakt de jonge vrouw knettergek: "Ik kan niet slapen, iedere keer als ik bijna inslaap dan begint dat ding weer te piepen en het geluid komt zelfs boven mijn TV uit". De eerste actie die zij ondernam was bellen met de woningbouwvereniging Zayaz. Die liet weten niets te kunnen doen, omdat de buurman onbereikbaar is.

Ondertussen wordt de geluidsoverlast zo erg dat sommige mensen in de buurt overwegen om dan zelf maar actie te ondernemen en een ruit in te gooien, om de rookmelder uit te kunnen zetten, zegt Sanne. "Als mensen niet meer kunnen slapen, dan gaan ze een keer een grens over".

Zelf heeft ze advies ingewonnen bij het juridisch loket. Daar zeggen ze volgens Sanne dat in uitzonderlijke situaties de verhuurder het huis mag ingaan: "En dit is een uitzonderlijke situatie, want het duurt nog zeker twee maanden voordat de bewoner weer thuis is".

Sanne is de wanhoop nabij. Vannacht belde ze de politie. Die kwam kijken, maar ze zei ook dat ze hiervoor de woning niet binnen mag dringen. "Neem maar oordopjes", was het advies. En de politie adviseerde haar om een brief op de deur te plakken, voor het geval iemand de plantjes water zou komen geven.

"Ik hoop maar dat er snel iemand komt", zegt ze. Ze laat het er niet bij zitten en overweegt een advocaat in de arm te nemen. De rookmelder, met de naam Fire angel, is voor haar een Fire Devil, zegt ze lachend.