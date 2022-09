Yannick kwam om het leven bij app-ongeluk: 'Haar dood was zinloos'

De 21-jarige Yannick Frijns uit Geldrop kwam in 2016 om het leven bij wat ook wel het app-ongeluk op Texel wordt genoemd. Ze werd op de fiets van achter aangereden door een automobilist die op zijn telefoon zat te kijken. Haar ouders richtten na het verlies van hun dochter een stichting op en gaan nu basisscholen langs met een bewustwordingsactie.

“Eigenlijk wil ik hier niet staan”, vertelt moeder Lauranne Janssen op een middag voor basisschoolkinderen in Kasteel Geldrop. “De reden is dat ze dan nog in leven zou zijn.” Zes jaar na het ongeluk maakt het haar nog steeds ontzettend verdrietig. Ze krijgt het verhaal van haar dochter dan ook nauwelijks over haar lippen.

“De dood van onze dochter Yannick is zinloos.”

Vader Frank vertelt hoe hij de avond van het ongeluk beleefd heeft: “Het ongeval is op Texel gebeurd. Ik was op dat moment in Maastricht toen ik gebeld werd door Lauranne en ik ben direct die kant opgegaan. Onderweg kreeg ik bericht dat Yannick met een helikopter naar het universiteitsziekenhuis in Amsterdam werd gebracht." "Om half één ‘s nachts kwam ik aan in het ziekenhuis. Toen was ze nog in leven, maar er was geen contact meer mogelijk. Die nacht is ze ook overleden. Dat is onbeschrijfelijk. De reis van Maastricht naar Amsterdam was de ergste van mijn leven. Ik heb gewoon 2,5 uur…” Dan valt hij stil. De gebeurtenis speelt zich af in zijn hoofd en dat doet veel met Frank. “De dood van onze dochter Yannick is zinloos.”

"We gaan langs in groep 8, omdat zij volgend jaar naar de middelbare school gaan."

Maar nu is het zes jaar later en is er Stichting Yannick. Moeder Lauranne: “We willen kinderen bewustmaken en hopen dat zo hun gedrag verandert. Dat ze elkaar ook aan durven te spreken van: hé, wat doe je nou?” Vanuit de stichting gaan moeder Lauranne en vader Frank langs bij groep 8 met verschillende activiteiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs waarom ze hun mobiel in hun zak moeten laten zitten tijdens het fietsen. Frank Frijns vertelt: “We hebben er juist voor gekozen om langs te gaan bij de kinderen in groep 8, omdat zij volgend jaar naar de middelbare school gaan. Hopelijk denkt een deel van hen straks: misschien moeten we die mobiele telefoon maar even niet gebruiken op de fiets.”

"Je kan echt heel snel afgeleid zijn.”