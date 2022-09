Hondje van appartementencomplex gegooid bij ruzie

Een hondje is afgelopen vrijdag van de eerste etage gegooid van een appartementencomplex in de regio Helmond. Dat gebeurde tijdens een ruzie, zo maakte de Dierenpolitie dinsdag bekend.

Het gaat om een klein gezelschapshondje. "De hond heeft de val overleefd en maar moest wel worden geopereerd", laat een woordvoerder van de Dierenpolitie weten. Het dier is niet in beslaggenomen.

De eigenares van het dier heeft aangifte gedaan. "De verdachte wordt gehoord over dit ernstige misdrijf", meldt de Dierenpolitie. De man of vrouw is niet aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt.