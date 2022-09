Dit betekent de Miljoenennota voor Brabant en de Brabanders

Het kabinet gaat 18 miljard euro investeren in de koopkracht van de burgers. Er gaat ook 25 miljoen naar de veiligheid van provinciale wegen waar relatief veel zware ongevallen plaatsvinden. Dit zijn zaken die ook Brabanders raken en dinsdag in de miljoenennota staan.

Enkele punten:

Het minimumloon gaat omhoog,

Toeslagen gaan omhoog: zorgtoeslag, kindgebonden budget.

De belasting op arbeid gaat naar beneden. Dan houden we dus iets meer over.

De belastingverlaging op benzine blijft voorlopig.

De laagste inkomens krijgen een energietoeslag van 1300 euro.

Er is een prijsplafond afgesproken voor ons energieverbruik.

Energieplafond

Details over het energieplafond worden pas volgende maand duidelijk. Op dit moment worden nog definitieve afspraken gemaakt met de energiebedrijven, maar dat plafond gaat er komen.

Dat betekent dat klanten tot een bepaald verbruik niet meer gaan betalen voor gas en elektriciteit dan een vastgesteld bedrag per kuub gas en kilowattuur. Het kabinet denkt aan 1,50 euro per kuub gas en 70 cent per kilowattuur (KWh) elektriciteit.

Infrastructuur

Voor 2023 is voor heel Nederland 12,9 miljard euro beschikbaar voor infrastructuur. 4 miljard daarvan is bedoeld voor onderhoud.

Komend jaar gaat er 25 miljoen naar de veiligheid op N-wegen. Dit bedrag loopt de komende jaren verder op tot in totaal 200 miljoen. Door de aanpak van onder meer bermen moeten de zogenaamde provinciale 'dodenwegen' veiliger worden. In Brabant zijn onder meer de N638 in Rucphen , de N65 tussen Tilburg en Vught en de N631 tussen Oosterhout en Rijen berucht.

Innovatie boeren

Voor boeren is er nog eens 29 miljoen uitgetrokken voor stalinnovaties. Heel belangrijk voor boeren in Brabant, die eerder dan andere provincies al in 2024 hun stallen moeten hebben aangepast.

Er wordt 250 miljoen euro uitgetrokken om de zogenaamde PAS-melders, Programma Aanpak Stikstof, snel een natuurvergunning te geven. Deze boeren mochten onder het vorige kabinet wel uitbreiden, met het motto: de vergunning kwam later wel.

Maar toen kwam de stikstofcrisis en konden zij die vergunningen niet meer krijgen. Honderden boeren in Brabant wachten nog op die vergunning. Die 250 miljoen is om extra stikstof te reduceren, de ruimte die dan ontstaat wordt gebruikt om deze boeren hun vergunning te geven.

Criminaliteit

Er wordt ook 100 miljoen gereserveerd voor de bestrijding van zware (drugs)criminaliteit. Een deel van dat geld is ook voor extra beveiliging van gevangenissen en extra personeel.

Zo zullen zware criminelen criminelen soms uit veiligheid online bij hun rechtszaak zijn. Dit laatste is een wens van de Vughtse burgemeester waar de EBI is gehuisvest met daarin Ridouan Taghi. Dit maakt eventuele ontsnappingsplannen moeilijker omdat ze binnen de gevangenis blijven.

Brabantse burgemeesters onder meer in Breda en Tilburg, roepen al jaren dat ondermijning de samenleving bedreigt De georganiseerde misdaad kruipt door sponsoring en witwassen in de deugdelijke bovenwereld. Om dit te bestrijden liggen nu miljoenen klaar.

Ook komt er meer beveiliging op luchthavens en havens om drugs beter te onderscheppen. Daarnaast wordt ook nog eens 100 miljoen uitgetrokken om te voorkomen dat jongeren in die criminele wereld terechtkomen.