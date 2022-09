Piepende rookmelder van buurman uitgezet, Sanne kan eindelijk weer slapen

Sanne Geurts uit Den Bosch kan weer rustig slapen. Sinds vrijdag werd ze knettergek van het luide gepiep van de rookmelder van haar buurman, die voor twee maanden met vakantie is. De woningstichting en politie wilden eerst niet ingrijpen, maar uiteindelijk schoten twee agenten kordaat te hulp. "Ik slaap weer lekker thuis, heerlijk," zo zegt ze.

Een piepend geluid dat klinkt als een vrachtwagen die achteruitrijdt. Zo omschrijft Sanne het geluid dat ze dagenlang hoorde. "Ik kon niet slapen, de herrie kwam zelfs boven mijn tv-geluid uit".

Daarom belde ze als eerste met de woningbouwvereniging Zayaz. Die liet weten niets te kunnen doen omdat de buurman niet bereikbaar is. Volgens de regels mag een woningstichting alleen bij uitzonderlijke situaties ingrijpen. Deze overlast vonden ze kennelijk niet zo apart.

Niet voor Sanne en andere omwonenden. De geluidsoverlast werd zo ondraaglijk, dat sommige buurtgenoten een ruit in wilden gooien, om zo in de woning te komen en de rookmelder uit te zetten, zegt Sanne.

Oordopjes

Ten einde raad belde Sannen afgelopen nacht de politie. Maar die liet weten ook niets te kunnen doen. "Neem maar oordopjes", was het advies. En de politie tipte haar om een brief op de deur te plakken, voor het geval iemand de plantjes water zou komen geven.

Toch hulp

Ze besloot daarom maar komende weken bij haar ouders te gaan slapen. Dat plan is nu veranderd na media-aandacht van Omroep Brabant. Er stond dinsdagmiddag opeens politie voor de deur, legt Sanne uit. "Ik kreeg een berichtje van iemand die zijn hond uitliet en langs mijn huis kwam: 'Er is politie'. Ik ben meteen naar huis gegaan. Het waren andere agenten die wel wilden helpen. Ze moesten wel wachten op de officier van dienst, om een raam in te mogen slaan. Maar die gaf gelukkig toestemming."

Al snel werd de rookmelder uitgezet. Daarna werd de glaszetter gebeld.

Sanne is heel blij met de hulp van de politie. "Ik slaap heerlijk in mijn eigen bed, ben blij dat de agenten hebben doorgepakt. Maar de rekening van een nieuwe ruit hoort volgens de politie naar mijn buurman te gaan, die al niet rijk is. Dit zijn sociale huurwoningen. Ik ga hem helpen het geld te verhalen bij de woningstichting. Die hadden ook kunnen helpen, op goedkopere wijze."