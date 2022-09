Uitgaansgeweld in Etten-Leur: politie toont beelden van verdachten

Bij Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van openlijke geweldpleging in het centrum van Etten-Leur. Twee daders zitten al vast, maar de politie zoekt nog twee verdachten.

Op 23 april om kwart over een 's nachts kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij was in het winkel- en horecagebied rondom de Markt. Een groep mannen die kleding droeg van motorclub zou volgens meerdere getuigen vernielingen hebben gepleegd en iemand hebben mishandeld in een horecazaak.

Ze sloten een portier in, die hen niet meer binnen wilde laten in een horecazaak omdat het sluitingstijd was, zo is op de beelden te zien. Als hij hen weigert, trekken ze zijn oortje uit en beginnen ze te slaan en schoppen. Ook gooien ze met tafels en terrasstoelen.

Glazen lamp

Een glazen lamp die op een tafel staat, wordt tegen het hoofd van een onschuldige bezoeker geslagen. De glasscherven moeten later uit zijn hoofd worden gepeuterd.

Bange klanten die op het terras zaten, vluchtten naar binnen. De verdachten laten bij vertrek van het terras een ravage achter.

Een maand later werden een 29-jarige man uit Bergen op Zoom en een 40-jarige man uit Capelle aan den IJssel al door hun bed gelicht door de politie. Twee andere verdachten zijn nog niet gepakt.

Mensen die de mannen herkennen, kunnen dat melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.