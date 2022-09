Vermiste vrouw (27) in goede gezondheid gevonden

De 27-jarige vrouw die sinds maandag in Eindhoven werd vermist, is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid, zo laat de politie woensdag weten. De politie liet eerder weten dat ze was weggelopen en dat ze geen spullen bij zich had.

De vrouw komt uit België en heeft een Eritrese achtergrond. De politie noemde haar vermissing urgent. "Het is voor ons van groot belang om haar zo snel mogelijk terug te vinden", zo zei de politie.