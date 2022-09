Ondernemers in het nauw door hoge kosten: 'Energierekening van 2,5 miljoen'

De kosten voor gas en elektriciteit rijzen de pan uit. En waar er voor gezinnen en burgers maatregelen worden aangekondigd door het kabinet, blijven die voor ondernemers nog uit. En voor hen gaan ook de loonkosten nog omhoog. Het kabinet werkt aan steunplannen, maar daar zijn ondernemers nu nog niet mee geholpen. Zoals Toine van de Ven uit Tilburg, hij heeft een bedrijf dat bloempotten maakt. Hij weet niet hoe hij straks het hoofd boven water moet houden.

"De inflatie is een gezamenlijk probleem, maar de kosten kunnen niet alleen bij de ondernemer terechtkomen." Hij heeft al mensen moeten ontslaan en op dit moment draaien nog maar vier van zijn achttien machines. Zo bespaart hij kosten. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat het minimumloon met 10 procent gaat stijgen. Het is nóg een stijgende kostenpost voor de bloempottenproducent.

"Ik betaal nu 250.000 euro aan energiekosten", vertelt Toine van de Ven bij Nieuwsuur. "Met de huidige prijzen wordt dit 2,5 miljoen euro." Die enorme prijsstijging kan Van de Ven niet doorberekenen in de prijs van zijn bloempotten.

Yong Hu is horecaondernemer in het centrum van Tilburg. Ook zijn kosten zijn flink omhoog gegaan. "Alles wat uit Azië komt, is 50 tot 60 procent duurder geworden." Hij moet daarom de prijzen op zijn menukaart verhogen. Tegelijkertijd merkt hij dat minder mensen uit eten gaan, omdat ze minder te besteden hebben.

Minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, werkt aan plannen om ondernemers te steunen. "We willen gericht helpen", stelde ze in Nieuwsuur. Dat kost alleen meer tijd volgens de minister. Het kabinet wil daarnaast niet zomaar met steunpakketten komen, zoals in coronatijd. Dat kan op de lange termijn voor problemen zorgen.

