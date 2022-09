'Liever groene kerncentrale dan weilanden vol zonnepanelen en windmolens'

Een nieuw soort kerncentrale die een stuk kleiner en veiliger is dan de kerncentrales die we nu kennen. Henno Timmermans van de lokale partij VVA in Altena ziet zo'n 'groene' thoriumzout-kerncentrale wel zitten om weilanden vol zonnepanelen en torenhoge windmolens te voorkomen. De partij houdt komende maandag een symposium in het gemeentehuis in Almkerk om deze vorm van energieopwekking op de Brabantse politieke agenda te krijgen.

Thoriumreactoren, ook wel gesmoltenzout-reactoren, zitten nu nog in de experimentele fase. Volgens wetenschappers zijn ze een veiliger doordat er bij het opwekken van energie geen uranium nodig is. De lokale partij vindt het een goed idee om zo'n centrale te bouwen bij de Amercentrale in Geertruidenberg. “Als dat niet lukt, moet het ook mogelijk zijn in de gemeente Altena”, zegt voorman Henno Timmermans. “Er moet iemand zijn die probeert om deze manier van energieopwekking nog beter op de politieke agenda te krijgen. De thoriumzoutcentrale is een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma. Met de huidige energieproblematiek is het nu cruciaal om dit uit te werken. Wij gaan thoriumenergie met dit symposium promoten en bekender maken.”

"Ik verwacht dat in de jaren veertig van deze eeuw de eerste centrales operationeel zijn."

Professor en kernfysicus Jan Leen Kloosterman van de TU Delft is in Nederland dé autoriteit op het gebied van thoriumenergie. “Ik ga tijdens het symposium uitleggen hoe deze manier van energie opwekken werkt. Ik verwacht dat in de jaren veertig van deze eeuw de eerste centrales in werking zijn. Wereldwijd zijn er overigens al veel startups bezig met deze manier van energieopwekking.” Voorstanders van een thoriumzout-kerncentrale benadrukken dat het radioactief restafval maximaal 500 jaar besmet is. Bij een ‘ouderwetse’ kerncentrale is dat 10.000 jaar. "Met thorium kunnen we 500 keer meer energie opwekken en tegelijk de productie van langlevend kernafval vermijden", vertelt de professor. Hij kan zich wel vinden in de plek die VVA voor ogen heeft, bij de Amercentrale of de gemeente Altena. “Daar zou je inderdaad een kleinschalige thoriumcentrale kunnen bouwen. Ik verwacht dat dit soort kleinere centrales modulair gebouwd gaan worden. Elders worden de onderdelen gebouwd die op locatie worden samengevoegd. Nieuwbouw verloopt dan ook sneller.” De kernfysicus noemt ook het voordeel van de al aanwezige infrastructuur in Geertruidenberg.

Professor Jan Leen Kloosterman ( Foto: Tudelft.nl)

Eerder dit jaar maakte de provincie bekend 850.000 euro te investeren in onderzoek naar deze nieuwe vorm van kernenergie. Geld dat onder meer gaat naar onderzoeksinstituut DIFFER, dat onderzoek doet naar bouwmaterialen voor gesmoltenzout-reactoren. Omdat het een gevoelig onderwerp betreft, heeft de lokale partij keurig toestemming gevraagd om het symposium in het gemeentehuis te mogen houden. De gemeente heeft daarop alle politiek partijen gevraagd of ze konden instemmen met dit initiatief. "Ze hebben allemaal toestemming gegeven”, meldt een woordvoerster.

De Amercentrale in Geertruidenberg. (foto: Raoul Cartens)

