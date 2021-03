Brabant moet een kerncentrale krijgen, vindt het provinciebestuur

De kerncentrale in Doel, ten zuiden van de gemeente Woensdrecht (foto: archief). vergroot

Brabant kan een goede plek zijn voor een kerncentrale. Dit staat in een rapport dat de provincie heeft laten opstellen door onderzoeksinstituten TNO en NRG. Het provinciebestuur wil er bij het Rijk voor pleiten dat Brabant in beeld komt, want dat kiest voorlopig voor drie andere plekken.

Het rapport is opgesteld op verzoek van de provincie, die wil weten welke rol kernenergie in de toekomst kan spelen in Brabant. Coalitiepartner Forum voor Democratie is enthousiast voorstander van deze vorm van energie.

Moerdijk was ooit in beeld

In het onderzoeksrapport worden geen Brabantse plekken genoemd waar een kerncentrale zou kunnen komen. Jaren geleden was hiervoor industriegebied Moerdijk in beeld. Inmiddels heeft het kabinet een optie genomen op Borssele in Zeeland, Eemshaven in Groningen en de Maasvlakte in Zuid-Holland.

Eric de Bie, die namens Forum voor Democratie de portefeuille energie behartigt in Gedeputeerde Staten: “Kerncentrales kunnen bijdragen aan de mix van duurzame energieopwekking. Ze hebben veel minder ruimte nodig dan windparken of zonneweides en leveren energie onafhankelijk van het weer.”

Conclusies van het onderzoek

In de studie wordt ook duidelijk dat kernenergie geen bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelen die de provincie in 2030 wil bereiken. Een veilige en efficiënte centrale is op zijn vroegst over een jaar of dertig klaar.

De opstellers van het rapport concluderen dat kernenergie duur is. Om de kosten draaglijk te maken wordt voorgesteld om bij het opwekken van kernenergie ook waterstof of warmte te produceren voor de industrie. Kernenergie moet verder gezien worden als energiebron naast zonne- of windenergie.

Voordeel van een kerncentrale is dat zo’n installatie relatief weinig ruimte in beslag neemt. Nadeel is dat bij een kernongeval de directe gevolgen merkbaar zijn in een straal van honderd kilometer rond zo’n centrale.

Samenwerking nodig

De onderzoekers stellen voor dat de provincie Brabant een actieve rol gaat spelen bij de ontwikkeling van kernenergie in ons land. Hiervoor is wel een brede samenwerking nodig, vinden de opstellers van het rapport. Dit sluit aan op het plan van de provincie voor een Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant, die tot de opwekking van kernenergie wil komen tussen 2030 en 2050. Het provinciebestuur gokt hierbij op samenwerking met overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen.

Opvallend is dat in het rapport niet wordt gesproken over de opslag van kernafval in de Kempen. De Belgische regering heeft er nog geen beslissing over genomen, maar er wordt al wel tientallen jaren geëxperimenteerd in een ondergronds laboratorium net over de grens bij Mol. Waterleidingmaatschappij Brabant Water is bang dat de radioactiviteit het grondwater bereikt.

Nederland heeft een tijdelijke opslag in Borssele. Hier wordt al het radioactieve afval dat in ons land vrijkomt (uit onder meer ziekenhuizen en de plaatselijke kerncentrale) zeker honderd jaar bewaard. Ondertussen moet een permanente oplossing worden gevonden voor dit vraagstuk.

