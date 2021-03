De stem van Den Bosch: 'Liever een kerncentrale dan overal windmolens'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Progressief Den Bosch weet wat de prioriteiten zijn bij de verkiezingen

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Kiezers in Den Bosch maken zich zorgen over corona, maar nog veel meer over het klimaat.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Harald heeft het zwaar. Hij zwerft over de straten van Den Bosch, de opvang in Eindhoven heeft hem eruit gezet. "Ik heb een zoontje van tien. Het is de vraag hoe het verder gaat lopen."

Politici moeten er meer voor daklozen zijn, door te zorgen voor meer opvangmogelijkheden. Daarom gaat hij 'natuurlijk' stemmen. Ondanks zijn teleurstelling in eigenlijk alle partijen: "Ik heb al zo vaak gestemd, maar ze doen niet wat ze zeggen."

"Mijn ouders stemmen ook VVD."

Die teleurstelling kent Daan niet. Hij mag dit jaar voor het eerst zijn stem uitbrengen. De gelukkige ontvanger is Mark Rutte. "Ik weet nog niet zoveel van politiek, maar mijn ouders stemmen ook op de VVD."

Hij ziet dat Rutte ook weleens wat fout doet, in de toeslagenaffaire was hij immers hoofdverantwoordelijke. Toch speelt dat voor Daan geen grote rol. Wat zwaarder weegt: "Hij heeft het in de coronacrisis goed gedaan."

Onderwijs, economie en milieu, dat zijn voor Daan de belangrijkste thema’s. En wat hem betreft mogen ze er nog best wat windmolens bij bouwen.

"Het wordt tijd voor meer links."

Net als de jonge Daan ziet zeventiger Chris premier Rutte als eindverantwoordelijke in de toeslagenaffaire. En ook hij noemt milieu als een belangrijk onderwerp. Bij hem leidt dat tot een hele andere keuze in het stemhokje: "Het wordt tijd voor meer links."

Op milieugebied ontloopt de politiek volgens Chris haar verantwoordelijkheid, de VVD voorop. Erger nog: ze zijn er zelfs op uit de rechtstaat te beschadigen. "Als jij en ik ons niet aan de wet houden, worden we daarop aangesproken. Nu de politiek klimaatafspraken en niet nakomt, gaat de VVD daarover jammeren."

Wat klimaat betreft kijken ze volgens Chris niet verder dan 2030. "Ze stoppen het hele land vol met windmolens en zonnepanelen, maar denken niet goed na over de energie."

Hij is er nog niet over uit welke partij op links zijn voorkeur heeft. Hij heeft bijvoorbeeld liever een kerncentrale, dan een Nederland vol windmolens. "Maar ja, dat mag van GroenLinks dan weer niet, hè…"

"Het mag wel wat jonger in Den Haag."

Bij de meeste Brabantse kiezers overheerst de coronacrisis en alle gevolgen daarvan. Opvallend genoeg klinkt onder Bosschenaren vooral de roep om meer aandacht voor milieu en klimaat.

Marleen, voormalig jongerenambassadeur van de stad, heeft nog wel een ander aandachtspunt voor Den Haag: het mag allemaal wat vernieuwender daar. De huidige samenstelling vindt ze achterhaald. "Ik hoorde dat de jongste kandidaat van D66 op de 30ste plek staat", zegt Marleen. "Dan ben je een partij die staat voor jongeren en dan komt zo iemand niet eens in de Kamer."

