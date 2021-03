De stem van Middelbeers: 'Boeren moeten ook de kost kunnen verdienen'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Een mooie man, een leuke naam of een gezellig dorp: Dit beweegt Middelbeers om te stemmen.

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Agrarisch Middelbeers heeft oog voor boerenfrustraties én klimaatzorgen.

De afgelopen jaren stonden politici en boeren geregeld lijnrecht tegenover elkaar. Waar Den Haag met name oog had voor de noodzaak van milieumaatregelen, voelde de agrarische sector vooral de financiële pijn daarvan.

De frustraties liepen hoog op. Boeren bivakkeerden hun trekkers op het Malieveld, reden hier en daar naar gemeentehuizen en protesteerden massaal bij het provinciehuis in Den Bosch.

De nuance die zoek was bij de hevigste protesten, is ruimschoots te vinden in het plattelandsdorp Middelbeers. Natuurlijk moeten we denken aan het milieu, en ook boeren moeten daaraan bijdragen.

"Die boerenprotesten zijn overdreven."

"Maar daarbij hebben ze wel steun van de overheid nodig, ze moeten ook de kost verdienen." Boeren kunnen hier rekenen op begrip en waardering. "Alleen die protesten zijn een beetje overdreven."

En toch, die frustraties… een boerendochter begrijpt het wel: "Ze hadden nooit zulke grote stallen moeten krijgen, maar gezinsbedrijven moeten blijven. Het zijn boeren, geen managers."

Haar vader is ermee gestopt toen het allemaal 'mega' moest. Ook ziet ze een rol voor de consument. "Als iedereen de eerlijke prijs voor producten zou betalen, was er niets aan de hand."

Er zijn meer mensen in Middelbeers die een rol zien voor de consument. Zo draagt Jan graag een steentje bij: "Die maximumsnelheid van 100 kilometer per uur vind ik toch prettig, als we zo als maatschappij iets kunnen doen tegen stikstof."

"Neem gewoon eens een beslissing in Den Haag."

En volgens Els moeten we met z’n allen minder vlees eten als we werkelijk iets om het milieu geven. "Dat is aan de burger en niet aan de politiek. Dan is er minder grond nodig voor vleesproductie."

Wat wél aan de politiek is, vindt Arie, is betere besluitvorming. "Ik hoor van veel boeren dat ze steeds nieuwe aanpassingen moeten doorvoeren." Dan hebben boeren net voor dikke knaken afzuiging aangebracht in de stallen, en moet daarna ineens de mest weg. Tijd voor duidelijke, langetermijnplannen, vindt Arie. "Neem gewoon een beslissing, hoe pijnlijk die ook is. Dan is het: prima, het is nu even shit, maar we gaan ervoor."

Naast de boeren en het milieu komt nog een thema vaak terug in de Middelbeerse straten: de zorg. Een enkeling noemt de gezondheidszorg juist als voorbeeld van wat er zo goed is geregeld in Nederland. Maar verreweg de meesten luiden de noodklok.

"De zorg moet meer salaris krijgen."

Of het nou gaat om de toegang tot zorg of de omstandigheden van zorgpersoneel, de boodschap is hetzelfde: we moeten broodnodig beter gaan zorgen voor de zorg. "De waardering die er zo was in maart missen we nu", zegt bijvoorbeeld een jonge zorgmedewerker. "Die waardering moet omhoog, in de vorm van een beter salaris."

