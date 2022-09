Lekkende huizen in Breda, verhuurder belooft beterschap: 'Eerst zien'

Woningbouwvereniging Alwel is geschrokken van de lekke huizen in Breda Princenhage. Huurster Nicole van der Kooij deed maandag haar verhaal bij Omroep Brabant en liet zien hoe in haar huis het stucwerk van de muur valt en de regendruppels aan het plafond hangen. Al vijf jaar klaagt ze hierover bij Alwel, zonder veel effect. Na de publiciteit is Alwel direct poolshoogte komen nemen. Vestigingsmanager Jos Hendrickx: "Wij zijn zelf ook geschrokken. Dat is gewoon geen goede dienstverlening van ons."

Niet alleen het huis van Nicole is lek, ook dat van haar Somalische gezin boven haar. Daar ligt het laminaat volgezogen op een laag water. Alwel is dinsdag bij Nicole en haar bovenburen komen kijken en belooft beterschap. Jos Hendrickx: "Deze zomer zijn er nog reparatiewerkzaamheden geweest, maar dat was onvoldoende. We hebben nu een aannemer opdracht gegeven om het op te lossen. Dat moet nog ingepland worden. Verder gaan we nog uitgebreider onderzoek doen naar de oorzaken van de lekkages."

Het laminaat bij de bovenburen is doordrenkt met regenwater en borrelt op als je er op staat. (foto: Raoul Cartens)

Nicole was verbaasd dat Alwel dinsdagochtend ineens met drie man sterk bij haar voor de deur stond. "De vestigingsmanager, een opzichter en de wijkconsulent. Ze hebben wel driemaal hun excuses aangeboden. Ik vind het jammer dat ze pas in actie komen nadat ik de publiciteit heb gezocht. Ik zou dinsdagmiddag gelijk worden gebeld over hoe ze de problemen gaan aanpakken, maar heb niet meer van ze gehoord. Dus eerst zien, dan pas geloven dat het snel en vooral goed wordt opgelost."

"De bovenburen hebben geen inboedelverzekering."

Ook de Somalische bovenburen kregen excuses van Alwel. Nicole: "Daar dreigt een probleem. Al het laminaat moet eruit om de lekkage aan te pakken, maar de bovenburen hebben geen inboedelverzekering. Geld voor een nieuwe vloer hebben ze niet en Alwel zou niet willen opdraaien voor deze kosten." Nicole vindt dat niet terecht. "De woningbouwvereniging is nalatig geweest en heeft geen goed onderhoud gepleegd. Als ze dit wel hadden gedaan, dan was de materiële en immateriële schade niet zo groot geweest."

Stukken muur vallen spontaan naar beneden in de berging. (foto: Raoul Cartens)

Nicole vindt dat Alwel de schade door de lekkages moet vergoeden. Ze heeft ook bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging die in juli is doorgevoerd: "Ik vind zelfs dat de huurprijs van de woningen omlaag moet ter compensatie van de jarenlange problemen."