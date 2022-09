Dit is de beste buurt van Brabant volgens de bewoners

De best gewaardeerde buurt van Brabant is de Bredase wijk Zandberg. Inwoners geven hun wijk een trotse 8,6. Dat blijkt althans uit een landelijk buurtonderzoek. "We hebben alles voor elkaar over", weet bewoonster José.

Ook woensdagmiddag zijn een hoop lachende gezichten te zien in de jaren 30-wijk. Bijna alle hoog scorende wijken komen uit de jaren 20 of 30. Ook vorig jaar kwam deze buurt uit de bus als beste van Brabant. Bewoner Frank is niet verrast: "We doen de was voor elkaar, er wordt gekookt, we zetten soms de containers voor elkaar aan straat."

"Koffie? Ga ik regelen!"

"Je kunt zelfs het klassieke suikerpotje lenen!", vervolgt Donkers, die voor de grap met een potje in z'n handen naar buiten loopt. "Koffie? Ga ik regelen", zo biedt hij de verslaggever aan. En zo zijn er voorbeelden genoeg: zo regelde een buurtbewoner onlangs een rollator voor een dame op leeftijd. Ook bracht iemand spullen voor haar weg. En auto's worden regelmatig aan elkaar uitgeleend.

"We doen in de zomer gezellig een biertje met elkaar."

Een andere buurtbewoner vult aan: "Ik ga weer naar de camping, zo grap ik altijd. Zo gezellig is het hier. We doen in de zomer gezellig een biertje met elkaar." Waar de verslaggever wel en niet aan moet bellen: op het Zandbergplein weten ze precies wie er op vakantie zijn. Toch is het niet benauwend, benadrukt José: "Je hebt veel contact, maar toch laat iedereen elkaar vrij." De buurt biedt meer dan gezamenlijke feesten, hulp en gezelligheid. De ligging zorgt ervoor dat de buurt aangeprezen wordt. "Je zit dicht bij de stad, maar je bent ook zo in het Mastbos. Wat wil je nog meer?"

Een gezellig gesprek in de oude wijk Zandberg (foto: Raymond Merkx).

De onderzoekers hebben ook per gemeente gekeken hoe bewoners de leefbaarheid beoordelen. De inwoners van de drie hoogst genoteerde gemeenten geven hun plaats gemiddeld een dikke vette acht. Steenbergen staat landelijk zelfs op nummer drie met een ruimte 8,2. Ook Sint-Michelsgestel scoort erg hoog met een 8,1. De gemeente Geertruidenberg bungelt ver onderaan de landelijke lijst. Met een magere 6,9 staat Geertruidenberg in de top 10 laagst beoordeelde gemeenten. De inwoners zijn volgens de onderzoekers dus niet erg tevreden over hun plek. Bekijk in de kaart welk cijfer inwoners jouw gemeente geven, of bekijk de kaart hier in volledig scherm:

