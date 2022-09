Nagelkerkjes hebben niets aan prijsplafond: 'Wij wassen 20 keer per week'

Het kabinet wil de gas- en stroomprijzen verlagen door een prijsplafond op een deel van het energieverbruik. Maar deze plannen zijn gebaseerd op een gemiddeld gezin. Wat nu als je een groot gezin hebt? "Wij hebben er eigenlijk niets aan", vertelt vader Jan Nagelkerke uit Oudenbosch, vader van acht kinderen.

De Nagelkerkjes wonen met z'n negenen in een huis: vader, moeder en zeven kinderen. Een van hun kinderen zit in Amerika. Ze werden wereldberoemd in heel Nederland door het tv-programma 'Een huis vol'. Jan: "Hier wordt zo'n 35 keer per week gedoucht. En de wasmachine draait niet vier keer in een week, zoals gemiddeld. Wij wassen soms wel twintig keer per week. Dat tikt wel aan."

Het prijsplafond is voor hem een druppel op een gloeiende plaat. "Ik schrik wel van het bedrag dat we in oktober moeten betalen", vertelt Jan. "Vorig jaar betaalden we iets minder dan 400 euro voor gas. Nu staat er een bedrag van meer dan 2000 euro." Ook voor stroom gaat hij flink meer betalen. "Dat was 383 euro. Nu is het voorschot 1340 euro."