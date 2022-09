Leger des Heils vreest winter, maar laat mensen niet in de kou zitten

Het Leger des Heils biedt letterlijk en figuurlijk warmte de komende tijd. Vanwege de hoge energieprijzen houdt de organisatie de deuren van haar buurthuiskamers langer open. Het Leger des Heils wil hiermee voorkomen dat mensen thuis in de kou komen te zitten. “Ik vind het een uitkomst want wij zitten nu ’s avonds al met onze jas aan”, zegt Lies van Meel. Samen met haar man en zoon is ze een regelmatige bezoekster van de buurthuiskamer Bij Bosshardt aan het Zonneplein in Bergen op Zoom.

De buurthuiskamer wordt dagelijks druk bezocht door wijkbewoners met verschillende achtergronden." Regiocoördinator Marco Oudshoorn van het Leger des Heils: “Er komen hier bijvoorbeeld mensen die alleen wonen en wat gezelschap zoeken. Mensenn met een krappe beurs of mensen met psychische problemen. Het maakt niet uit, iedereen is hier welkom." Het Leger des Heils vreest ondanks het steunpakket van het kabinet voor een grote groep Nederlanders een zware winter. Volgens de organisatie komt dit omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van de steunmaatregelen merken.

"Dat is een schrijnende situatie."

Marco Oudshoorn merkt dat het veel bezoekers onzeker maakt: “Het is het gesprek van de dag. Mensen zijn echt angstig. Ik weet ook van een enkel geval waarbij iemand zich heeft laten afsluiten van het gas. Dat is een schrijnende situatie. Ik hoop daarom dat andere organisaties zoals de gemeente, sportclubs of kerken ook ruimte beschikbaar stellen.” Bezoekster Lies van Meel is blij dat ze terecht kan in de buurthuiskamer. “Dat scheelt zeker in de kosten. Niet alleen van de gasrekening maar ook van koffie. Bovendien kunnen we hier twee keer per week eten voor een euro. Ik zou niet weten hoe het anders zou moeten doen.”

"meer geld voor schuldhulpverlening."

Naast compensatie voor de energiekosten pleit het Leger des Heils ook voor meer geld voor schuldhulpverlening en begeleiding van mensen die dakloos dreigen te raken. De buurthuiskamers zijn vanaf eind oktober langer open. De nieuwe openingstijden zijn per locatie afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.