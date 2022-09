Ongeluk op 'shitrotonde' gooide Maaikes leven overhoop: ‘Kom met oplossing'

Roosendaal heeft een turborotonde waar veel zware ongevallen gebeuren. Maaike de Vries kan erover meepraten. Ze liep er twaalf jaar geleden blijvend hersenletsel op, daar waar de Burgemeester Freijterslaan, Kade, Hulsdonksestraat en Wouwseweg samenkomen. De gemeente probeert de omgeving nu met flitspalen veiliger te maken maar dat is volgens Maaike absoluut niet de oplossing.

“Die shitrotonde heeft mijn leven veranderd”, vertelt Maaike. “Ik had een leuke baan met een goed salaris en veel carrièremogelijkheden. Tot ik op een dag naar huis fietste en in het ziekenhuis wakker werd.”

Een automobilist gaf Maaike geen voorrang, waardoor ze met haar fiets tussen zijn auto en een gekoppelde aanhanger terechtkwam. Ze liep een zware hersenschudding op en de linkerkant van haar lichaam was van top tot teen gekneusd. Het lijf herstelde langzaam, het duurde een jaar voordat ze weer kon fietsen. Maar het hersenletsel bleek onherstelbaar. Werken is niet te doen, ze is al enige jaren deels arbeidsongeschikt. Ook thuis knelt de situatie. “Ik sta in de ochtend redelijk fit op, maar als ik 's middags niet rust, kan ik 's avonds niet voor mijn zoontje koken.”