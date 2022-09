Wachten op privacy instellingen... Foto: Politie Volgende Vorige 1/2 Drugslab met GHB opgerold in opslagbox Tilburg

De politie heeft woensdag in een opslagbox aan de Oude Rielseweg in Tilburg een drugslab gevonden. In het lab lagen GHB en ook grondstoffen voor GHB en amfetamine.

Het laboratorium was snel ontmanteld, er is geen gevaar meer voor de omgeving. De politie doet onderzoek naar het drugslab. Niemand is aangehouden.