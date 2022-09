'Webcamafperser Aydin C. komt waarschijnlijk binnenkort vrij'

De kans dat Tilburger Aydin C. in Nederland opnieuw de cel in moet voor het afpersen van de Canadese Amanda Todd (15) is klein. Dat zegt strafrechtadvocaat Louis de Leon, gespecialiseerd in uit- en overleveringsrecht. C. werd in augustus schuldig bevonden door een Canadese jury en krijgt half oktober de hoogte van zijn straf te horen. Hij kan levenslang krijgen, maar dat zou zomaar 'voor de buhne' kunnen zijn.

De Canadese tiener Amanda Todd maakte een eind aan haar leven nadat ze was afgeperst met seksueel getint beeldmateriaal. Een filmpje dat Todd in 2012 op YouTube zette en waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws.

C. werd in Nederland in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Een straf die hij eerder ook al van de rechtbank kreeg opgelegd. Tevens de maximale straf voor dit vergrijp.

Maximale straf uitgezeten

En daar wringt de schoen, zegt advocaat De Leon. "Omdat C. in Nederland de maximaal op te leggen straf al heeft uitgezeten, is de kans klein dat hij opnieuw achter de tralies zal verdwijnen." Dat heeft te maken met artikel 63 uit het wetboek van Strafrecht. Daarin is bepaald dat als iemand, nadat hem al een straf is opgelegd schuldig wordt bevonden aan eenzelfde soort feit, dat meetelt in die opgelegde straf. Een straf die C. dus al heeft uitgezeten.

C. heeft in totaal 34 minderjarige meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgeperst. Aydin C. vroeg de meisjes om zich uit te kleden voor de webcam, om ze later met deze beelden af te persen. Amanda Todd was een van hen.

Vervolging in Canada

De Canadese justitie wilde C. zelf vervolgen in de zaak van Todd en vroeg al voor de start van de rechtszaak in Nederland om zijn uitlevering. C. vocht die uitlevering aan, maar trok zijn cassatie uiteindelijk in. In december 2020 werd hij daadwerkelijk uitgeleverd.

De jury in Canada heeft Aydin C. schuldig bevonden aan afpersing, twee aanklachten wegens het bezit van kinderporno en digitale stalking en het lastigvallen van een minderjarige. Hij kan nu levenslang krijgen, de maximale straf die in Canada staat op sextortion. De minimumstraf daarvoor ligt op vier jaar gevangenis. Voor het lastigvallen van Todd kan C. tussen de 1 en 14 jaar celstraf krijgen. Op papier dus, want de praktijk is weerbarstig.

Straf in Nederland uitzitten

Nederland heeft afspraken met andere landen dat onderdanen alleen worden uitgeleverd met de afspraak dat zij hun eventueel opgelegde straf in Nederland mogen uitzitten. De WOTS, de wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen is dat. Canada is een van die landen. "Als C. na de strafoplegging in Canada weer naar Nederland komt, wordt hier een openbare zitting gehouden om die Canadese straf om te zetten naar Nederlandse maatstaven", zegt De Leon.

Als de rechter in Nederland vindt dat de zaak Todd weldegelijk gezien moet worden als een nieuwe zaak, zal er van die Canadese straf weinig overblijven. Volgens De Leon is de kans nog groter, dat C. gewoon de deur kan uitlopen als een vrij man.

Appeal

Er is nog wel een mogelijkheid om C. langer vast te houden in Canada, zegt De Leon. "Dan moet de Openbaar Aanklager daar in beroep tegen de opgelegde straf. Voordat dit 'appeal' dient, ben je zo twee jaar verder. Twee jaar die C. dan toch echt in de Canadese cel moet doorbrengen."

Omroep Brabant heeft vragen gesteld aan het Ministerie van Justitie. Die zijn tot op heden nog niet beantwoord.

Bekijk hieronder de documentaire die Omroep Brabant in 2016 maakte over de zaak Amanda Todd: