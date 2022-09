Ruzie loopt uit de hand: man wordt aangereden en auto knalt tegen gevel

Een ruzie in Sint Willebrord is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uit de hand gelopen. Het begon ermee dat twee mannen een eerdere ruzie wilden uitpraten, maar eindigde met een aanrijding, een auto die tegen de gevel van een huis botste en een grote vechtpartij.

Volgens de politie was een 25-jarige man uit Barendrecht met zijn auto naar Sint Willebrord gekomen om een ruzie uit te praten met een 20-jarige man uit die plaats. Rond kwart voor een in de nacht was hun gesprek afgelopen en wilde de jongste man teruglopen naar zijn huis. Maar de man uit Barendrecht ging er met zijn auto achteraan en reed de man aan. Familie komt meevechten

Daarna botste hij met de auto tegen de gevel van een huis aan de Wilgenrijs. Dat huis raakte door de klap behoorlijk beschadigd. De man stapte uit en ging rennend achter de andere man aan. Maar die kreeg hulp: familieleden van de man uit Sint Willebrord kwamen naar buiten en gingen op de vuist met de man uit Barendrecht. De man uit Barendrecht en een 23-jarige man uit Sint Willebrord raakten gewond. Verschillende getuigen belden de politie die uiteindelijk beide gewonde mannen aanhield. Zij worden allebei verdacht van poging tot doodslag. Op het moment liggen ze allebei in het ziekenhuis. Ze zullen worden verhoord op het moment dat dat medisch gezien mogelijk is, zegt de politie. De 20-jarige man die werd aangereden heeft aangifte gedaan. Hij raakte lichtgewond en kon bij de huisarts behandeld worden.