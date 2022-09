Tiny (71) beroofd van de sieraden van haar aan kanker overleden man

Een nepbankmedewerker heeft Tiny Gevers-Spijkers (71) uit Den Bosch beroofd van haar pinpas en allerlei kostbare sieraden die van haar overleden man zijn geweest. De dader bezocht haar thuis om haar zogenaamd te helpen met haar bankzaken. Haar dochter Angela vertelt: "Morgen is mijn vader vijf jaar dood, maar we hebben nu niets meer van hem."

"Mijn moeder was erg geschrokken. Ze heeft na de diefstal een week lang bij mij geslapen", vertelt Angela. Ze vertelt namens haar moeder wat er gebeurd is, in de hoop dat tips leiden naar de dader of de gestolen spullen.

Angela's moeder werd op 6 augustus gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Hij zei dat er 1200 euro van Tiny's rekening was gepind en dat alles in veiligheid moest worden gebracht. "Daar schrok mijn moeder heel erg van." Om Tiny te 'helpen' zou de beller wel even naar haar huis komen. "Ze moest haar pinpas klaarleggen in een envelop, met de pincode erop."

Diezelfde dag kwam de oplichter langs. "Volgens mijn moeder was hij heel vriendelijk. Ze had niets door." De man nam haar pinpas mee en zei dat hij ook al haar kostbare sieraden zou meenemen om in een kluis te leggen. "Hij nam ook alle sieraden die ze droeg mee en de sieradenkist waar alle spullen van mijn overleden vader in zaten."