Student River kan geen kamer vinden en hopt van bank naar bank

De buitenlandse student River (21) gaat van bank naar bank. In Eindhoven kan hij geen kamer of studio vinden en daarom is hij afhankelijk van de gastvrijheid van andere studenten. Zijn zoektocht naar een eigen plekje kent vele hobbels waarbij hij zelfs werd opgelicht. De bank is nu zijn beste vriend. "Je hebt alleen geen privacy."

September vorig jaar kwam River van het eiland Antigua in de Caribische Zee hoopvol naar Eindhoven, bijna zevenduizend kilometer verderop. Hij vond een kamer, maar die was niet voor studenten bedoeld. De huur werd te hoog en dus moest hij weg. Een andere kamer bleek helemaal geen kamer te zijn. Hij betaalde duizend euro vooruit en bleek te betalen voor een nepkamer. In plaats van studeren was hij druk in de weer met een aangifte en een advocaat.

Een week. Of zelfs een paar weken. Dan moet hij weer weg. River Andrews is inmiddels wel wat gewend. Hij lacht als een boer met kiespijn als hij vertelt dat de banken bijna altijd te kort zijn voor zijn lijf.

“Ik ben wel blij dat ik in het tweede jaar al zoveel mensen heb waar ik terecht kan, maar ik voel mij ook wel rusteloos. Het is niet je eigen plek. Je hebt geen privacy. Ik ga nu vaker naar het bos om even alleen te zijn. Het is stressvol en onzeker omdat ik zo vaak verhuis.”

River studeert aan de Design Academy in Eindhoven, een hbo-opleiding in vormgeving. "Ik ben blij met de studie, maar niet met hoe ze omgaan met de woningnood. Ze doen helemaal niets.” De opleiding telt 700 studenten verdeeld over meer dan veertig nationaliteiten. “Als je zo’n internationaal publiek aanspreekt en mensen van andere landen laat komen om te studeren, is het gek als je geen plek hebt waar ze kunnen verblijven.”

“Op de plekken waar ik verblijf zijn huisgenoten niet geregistreerd. Ze hebben zelf ook geen rechten en dan is het moeilijk voor mij om daar ook te zijn.”

In een tent slapen zoals andere studenten in Eindhoven doen, ziet hij in de winter nog niet zitten. “Ik kan ook in een andere stad gaan wonen. Ik heb al gekeken in Rotterdam of België, maar dat wordt wat duur.”

Voorlopig is het de bank. Inmiddels is hij een expert in het slapen op iemands bank. ”Het is altijd even zoeken hoe je moet slapen. Dat hangt af van de bank.”

