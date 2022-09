Bergen op Zoom en Zundert nemen komende jaren asielzoekers op

Zowel de gemeente Bergen op Zoom als Zundert nemen de komende tijd mogelijk asielzoekers op. In Zundert wil het college van burgemeester en wethouders 150 mensen opvangen, die komen waarschijnlijk in de De Krabbebossen in Rijsbergen. Die plek is drie tot vijf jaar beschikbaar. In Bergen op Zoom is komende twee jaar plek voor 60 tot 80 mensen.

Er is landelijk een groot tekort aan opvangplekken. Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland dan ook gevraagd om de komende tijd bij te springen. "Onze gemeente wil een bijdrage leveren aan de noodsituatie", zo stelt Zundert.

De Krabbenbossen werd in de jaren '30 van de vorige eeuw geopend, bedoeld voor de opvang van jonge kinderen met gezondheidsklachten. De gebouwen zijn sinds dit voorjaar in handen van een nieuwe eigenaar die het gebied wil ontwikkelen, maar dat kan jaren duren.

Woningtekort

In de tussentijd kunnen de panden worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Omwonenden en anti-krakers zijn hierover geïnformeerd, zegt de gemeente. Er is ook plek voor spoedzoekers, mensen uit de regio die per direct een woning nodig hebben. "Dit bevordert de integratie en is mede een oplossing voor het nijpende woningtekort", aldus de gemeente. Er wordt nog onderzocht of de plannen haalbaar zijn.

In Zundert worden ook al vijftig Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de voormalige locatie van Amarant aan de Laguitensebaan in Rijsbergen.

Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom worden de komende twee jaar asielzoekers gehuisvest in leegstaande recreatiewoningen bij Brasserie Bozlust. Normaliter is daar permanente bewoning niet toegestaan, dat was voor de gemeente eerder deze maand nog reden om de huidige bewoners te laten weten dat ze per 1 oktober moeten vertrekken.

Andere bewoners mogen blijven

Dit handhavingstraject voor illegale bewoning wordt nu opgeschort, meldt de gemeente. De huidige bewoners krijgen nu langer de tijd om een ander huis te vinden.

Er worden ook al 85 asielzoekers in de Stoelemat aan de Westersingel opgevangen.

Bergen op Zoom wil bovendien 76 Oekraïense vluchtelingen opvangen in het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan. Oekraïners hebben geen verblijfsvergunning nodig. Er zitten ook al Oekraïners in huizen Avondvrede.

Over de opvang van de vluchtelingen in Bergen op Zoom is 26 september een informatieavond.