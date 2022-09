Al 54 dagen lang demonsteren voor de vrijheid: ‘Ze maken ons land kapot'

Omgekeerde vlaggen, boerensjaaltjes en teksten zoals ‘steek die spuit maar in je reet’. Dat is al 54 dagen elke werkdag te zien vanaf de John F. Kennedylaan in Eindhoven. De demonstranten staan daar tussen zes en acht uur ’s avonds op een aantal viaducten om hun ongenoegen te uiten tegen het kabinet, de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem (sinds kort) en de in hun ogen samenzwering van het World Economic Forum.

“Eindelijk, we staan al 54 dagen op Omroep Brabant, het Eindhovens Dagblad of Studio040 te wachten”, is de eerste reactie van de demonstranten als ze onze verslaggever aan zien komen lopen. Wie ‘s avonds via de A50 Eindhoven binnenrijdt, ziet al sinds 11 juli Nederlandse vlaggen omgekeerd wapperen en Eindhovenaren druk zwaaien met een rode zakdoek. Sander Strootman voert het woord namens de elf demonstranten van donderdagavond. “Wij hebben door dat Nederland geen democratie meer is. Ze maken heel ons land kapot met stikstof- en CO2-sprookjes.”

"Wij zien gewoon die top-down-controle van de WHO en het RIVM.”

Met een boerensjaaltje om zijn nek staat Strootman op de brug. Maar om de boeren draait het niet alleen. “Wij zijn tegen het World Economic Form. En volgens ons is burgemeester Dijsselbloem daar ook bij betrokken. De boeren zijn wel een belangrijk onderdeel: ze willen gewoon van de boeren af en van Nederland een stadstaat maken.”

Sander Strootman aan het demonstreren (foto: Noël van Hooft)

Dat geen van de demonstranten gevaccineerd is, vindt Strootman belangrijk om te benadrukken. “Wij geloven er helemaal niet in. Wij zien gewoon die top-down-controle van de WHO en het RIVM.” Volgens hem is corona er alleen maar om de Nederlander te onderdrukken en zijn alle crisissen er om de burger afhankelijk te maken van de overheid en ons onder de duim te houden. Strootman is overigens geen onbekende demonstrant. Hij was ook één van de leiders tijdens de gele hesjes-protesten in Eindhoven. Hij kwam toen naar eigen zeggen op tegen armoede en onrecht. Maar het bleef niet bij Eindhoven, hij demonstreerde ook in Brussel en Parijs. Tijdens de coronacrisis plaatste Strootman trots een filmpje op zijn sociale media waarop hij vertelde dat-ie net een medewerker van supermarktketen Jumbo had uitgescholden, omdat hij een mondkapje op moest. Lees verder na deze tweet uit 2019 van Strootman.

Terug naar de Kennedylaan. Zodra de demonstranten beginnen te zwaaien, klinkt er getoeter. Volgens Sander Strootman krijgen ze vooral steun van voorbijgangers. “Eén op de vijftig geeft een duimpje omlaag of zelfs een middelvinger, dat is minder. Maar kijk, de meesten zwaaien terug en zijn blij met ons.” Er wordt inderdaad meer getoeterd dan een middelvinger opgestoken, maar de meeste passanten negeren het hele protest.

"Eerst een nieuw kabinet en een nieuwe koning, of die hele koning weg."

“Wij houden het vol zolang het nodig is”, vertelt een Eindhovenaar die er bijna elke dag staat. “Ik werk overdag gewoon. Kom om zes uur thuis, gooi wat eten naar binnen en tien minuten later sta ik hier. En ik heb er echt niet elke dag zin in hoor, maar ik doe het voor mijn vrijheid, voor onze vrijheid.” Op de vraag wanneer ze stoppen reageert een demonstrant: “Als deze regering weg is, dan ga ik pas weg. Eerst een nieuw kabinet en een nieuwe koning, of die hele koning weg, gewoon een vrij land.” Strootman vult aan: “Het is veel groter dan dat. Het is de EU, het IMF (Internationaal Monetair Fonds, red.). Ze willen gewoon een soort wereldorde en daar moet Nederland een belangrijk onderdeel van worden.” Volgens de demonstranten zijn zij al wakker en moet nu de rest ook wakker worden en onderzoeken hoe het echt zit. Waarvan akte.