Overval op supermarkt in Sint Anthonis, dader slaat op de vlucht

Supermarkt Jan Linders aan de Merret in Sint Anthonis is donderdagavond overvallen. Een man bedreigde het personeel en is er daarna vandoor gegaan.

De overval gebeurde rond negen uur 's avonds. De man kwam met een capuchon op en handschoenen aan de winkel binnen. Het personeel was op dat moment aan het afsluiten.

Volgens de politie dreigde de man, waarna hij het op een rennen zetten. Of hij iets heeft buit gemaakt, is niet duidelijk.

Onderzoek

De politie is met veel agenten ter plekke en doet onderzoek. Ze roept mensen op uit te kijken naar de dader. Het gaat om een witte man die vermoedelijk zwarte schoenen, een zwart/grijze joggingbroek, zwarte jas en zwarte handschoenen draagt. Hij had een gele Jumbo-tas bij en is op een groene scooter richting Oploo of Boxmeer gereden.

Zoveelste overval

Twee jaar geleden werd de supermarkt ook al overvallen. In juni 2020 werd het personeel bedreigd met een wapen en werd er geld buit gemaakt. Een paar maanden eerder, in januari 2020 was het ook al raak. Beide keren sloegen de daders op de vlucht.

LEES OOK: Gewapende overval op supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis