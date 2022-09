112-nieuws: mannen op dak gearresteerd • ongeval op snelweg

15.25

Bij een ongeval op de A16 nabij Breda zijn er twee auto's beschadigd geraakt. Daar zijn ook meerdere ambulances naartoe gekomen. De botsing vond plaats bij de afrit Rijsbergen op de in-en uitvoegstrook net voorbij Knooppunt Princeville. Eén persoon is in ieder geval in de ambulance behandelt, of deze persoon ook naar het ziekenhuis is afgevoerd is niet bekend.