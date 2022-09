Scooterrijder onder invloed rijdt bewust in op groep mensen in Goirle

Een 26-jarige man uit Goirle is donderdagavond met zijn scooter bewust op een groepje mensen ingereden. Hij was waarschijnlijk onder invloed. Ook was de scooter gestolen en had het voertuig valse kentekenplaten.

De man zocht waarschijnlijk ruzie met het groepje dat bij het Grobbendonckpark in Goirle bij elkaar stond. Hij deelde klappen uit en reed daarna met zijn scooter op ze in. 16-jarige jongen omver gereden

Een 16-jarige jongen, ook op een scooter, belde de politie en werd vervolgens door de man achterna gezeten. Die reed de jongen omver, die daardoor viel. De 26-jarige scooterrijder ging er vandoor en botste in de Sint Jansstraat tegen een muur. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De anderen betrokkenen bleven ongedeerd. Wel raakten de scooter en de helm van de 16-jarige jongen flink beschadigd. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling, rijden onder invloed en het verlaten van de plek van het ongeluk.