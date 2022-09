Dorpswinkel sluit na 100 jaar de deuren: 'Maak me wel zorgen om de klanten'

Gerry en Rietha Baltussen stoppen met hun dorpswinkel (Foto: Alice van der Plas) De familie Baltussen voor de winkel in de jaren 40 (Foto: familie Baltussen) Volgende Vorige 1/2 Gerry en Rietha Baltussen stoppen met hun dorpswinkel (Foto: Alice van der Plas)

Het supermarktje van Baltussen is al bijna honderd jaar een begrip in het kleine Oost-Brabantse dorpje De Rips. Maar de eigenaar gaat met pensioen en heeft geen opvolger. De dorpelingen raken hun laatste winkeltje kwijt. “Ik maak me zorgen om de ouderen, die hier met hun rollator een praatje kwamen maken”, zegt Rietha Baltussen van de dorpswinkel.

Snoeihard werken, van half zeven in de ochtend, tot negen uur in de avond, zes dagen per week. De leveringen, de klanten, de administratie, deze zaterdag komt daar allemaal een einde aan. “Klanten moeten nu naar Deurne, Oploo of een ander dorp in de buurt. "Alles ligt precies 12 kilometer van De Rips af”, zegt Rietha. Een flinke tegenvaller, vindt klant Hans van der Heijden, die een nieuwe klok voor de basisschool komt ophalen bij het bezorgpunt. “Ik kwam hier alles halen voor de koffiekamer, bijvoorbeeld gebak voor de meesters en juffen als er iemand jarig was, nu moeten we misschien maar zonder gebak?” Ook het sluiten van het bezorgpunt gaat volgens Van der Heijden wel pijn doen. Hoogstwaarschijnlijk moeten de inwoners van De Rips naar Gemert gaan rijden.

"Je zult de klanten gaan missen, de kinderen, de baby'tjes."

De eigenaren van de supermarkt liepen de afgelopen weken rond met een dubbel gevoel. “Aan de ene kant denk je, het is goed zo”, zegt Rietha. “Aan de andere kant doet het pijn, je zult de klanten gaan missen, de kinderen, de baby'tjes. Iemand bestelde een keertje jonge kaas, toen vroeg het dochtertje, is er ook meisjeskaas?” lacht Rietha. “Dat soort momenten zal ik echt wel gaan missen.” Bij de uitgang van de winkel staat nog steeds een snoeppot voor de kinderen van het dorp. Een heel lange traditie, volgens Gerry Baltussen. Zijn opa begon de winkel. Het snoep in de winkel is Gerry’s eerste jeugdherinnering. “Wij mochten elke zondag voor 1 gulden snoep uitzoeken en daar moesten we de hele week mee doen.” Maar later, toen Gerry het snoep voor de winkel moest inpakken, had hij er genoeg van. “We mochten opeten wat we wilden, maar we deden het niet. Je had er gewoon geen zin meer in.”

"Na de mis waren we altijd open, mensen kwamen hier pinda's eten."

Eigenlijk was Gerry niet van plan om de winkel over te nemen. “Maar toen mijn vader een hersenbloeding kreeg, ben ik er ingerold. We zijn toen samen in de zaak gaan zitten.” Het winkeltje speelde een grote rol in het sociale leven van De Rips. “Na de mis waren we gewoon open, dan kwamen mensen hier pinda’s eten,” vertelt Gerry. Maar het winkeltje heeft het niet altijd makkelijk gehad. In 2010 ging het bijna kopje onder. “We kregen te weinig klanten”, zegt Gerry. “Het was erg moeilijk. Maar mensen hadden dat wel door en gingen hier weer hun boodschappen doen.”

"We gaan lekker uitslapen tot 8 uur."