Voor 180.000 Brabanders worden de energiekosten een probleem

Meer dan 180.000 Brabanders dreigen in grote financiële problemen te komen door de snel stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. Vooral in Baarle-Nassau, Rucphen en Eindhoven zijn de problemen groot. Een wijk in het Eindhovense stadsdeel Strijp spant de kroon, daar dreigt 15% van de huishoudens in de problemen komen.

Het gaat dan om huishoudens die: Meer dan gemiddeld energie verbruiken (bijvoorbeeld door een slecht geïsoleerd huis)

Bij de 25 procent armste huishoudens horen (met maandelijks minder dan 2.000 euro te besteden) Deze groep is met de huidige energieprijzen minimaal 400 euro per maand kwijt bij een variabel contract. Oftewel: 20 procent van hun inkomen of meer. Voorheen werd al van 'energiearmoede' gesproken als 10 procent van het inkomen besteed werd aan de energierekening. Daar komt bij dat deze groep vaak ook niet in staat is het huis extra te isoleren. Energieplafond

Het kabinet werkt aan plannen om per 1 januari een energieplafond in te voeren, waarbij tot een bepaald verbruik een lagere prijsgarantie geldt. Voor alles daarboven moeten gebruikers dan wel de 'volle mep' betalen. Maar dit energieplafond zou voor veel mensen wel eens te laat kunnen komen. Daarnaast verbruiken veel huishoudens aanzienlijk meer gas en elektra dan de beoogde hoogte van dat plafond. In deze gemeenten komen gemiddeld de meeste gezinnen in de problemen: Baarle-Nassau (12% van de huishoudens)

Rucphen (11% van de huishoudens)

Zundert, Halderberge en Eindhoven (9% van de huishoudens) Bekijk hier de situatie in jouw gemeente:

