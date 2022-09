Tips van de bank om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van oplichters

Een nepbankmedewerker heeft Tiny Gevers-Spijkers (71) uit Den Bosch beroofd van haar pinpas en allerlei kostbare sieraden die van haar overleden man zijn geweest. Tiny trapte in de slim opgezette val van een oplichter. Toen ze hem eenmaal vertrouwde kon hij haar alles laten doen.

Tiny werd gebeld door iemand van de bank. Althans, dat zei hij. Er was 1200 euro van haar rekening gepind en er moesten meteen maatregelen worden genomen. De bankmedewerker kwam er meteen aan, zei hij. En eenmaal in haar huis ontfutselde hij haar haar pinpas en pincode en sieraden van haar en haar overleden man.

Waar ging het mis bij Tiny? Waarschijnlijk was ze zo geschrokken van het telefoontje dat ze meteen overtuigd was dat er snel maatregelen moesten worden genomen. Ze heeft zich nooit meer afgevraagd of het telefoontje en alle handelingen daarna wel in de haak waren.

De politie en banken zijn heel duidelijk over zulke oplichtingspraktijken:

Een bank zal nooit zomaar langskomen en vragen om je bankpas en pincode klaar te leggen.

Ook nemen ze geen spullen mee om in de kluis te leggen.

Iemand onder druk zetten om snel maatregelen te nemen is al helemaal uit den boze.

Mocht je zo’n telefoontje krijgen, dan is altijd het advies om de verbinding te verbreken en zelf het (alarm)nummer van je bank te bellen.

Doe ook altijd aangifte, zegt de politie. Daarmee wordt de kans een stuk groter dat dit soort daders worden gepakt.

