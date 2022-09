Massaal naar België voor petroleumkachels: 'Hoe kouder, hoe drukker'

Door de oplopende gasprijzen zijn Brabanders hard op zoek naar goedkopere alternatieven. Een populair alternatief zijn petroleumkachels waarvoor we massaal de grens oversteken. De eigenaar van een tuincentrum/bouwmarkt in België vertelt: “Ik heb in twee maanden tijd meer petroleumkachels verkocht dan in de twee jaar hier voor bij elkaar. Dit is echt niet normaal."

Zijn winkel wordt overspoeld met Nederlanders die op zoek zijn naar petroleumkachels en de bijbehorende brandstof. “Er is echt een enorme run op.”

"Mensen komen hier echt hamsteren."

“De meeste mensen komen hier nu massaal petroleum kopen, omdat ze bang zijn dat er deze winter niets meer te krijgen is. Het gaat echt enorm hard. Mensen komen hier echt hamsteren,” vertelt de ondernemer. “Het gaat met duizenden liters per dag weg. De gemiddelde Nederlander neemt 150 tot 200 liter mee per keer. Dat is de wettelijke maximum om te vervoeren.“ Hij vergelijkt de verkoop van petroleum met die van vuurwerk, waarvoor Nederlanders ook ieder jaar massaal de grens oversteken. ”Aan losse, goedkopere petroleum is heel moeilijk te komen in Nederland. Het is ook duurder want er wordt meer belasting op geheven, net als bij benzine.”

"Nu het kouder wordt, wordt het hier steeds drukker.”

In juli besloot de Vlaamse ondernemer extra veel petroleumkachels in te slaan. “Ik vermoedde toen al dat er enorm veel vraag zou komen en heb toen drie of vier pallets van ieder model besteld. Achteraf gezien had ik wel tien pallets per model kunnen inkopen.” Vooralsnog heeft hij geen leverproblemen. “Ik heb het geluk dat ik met Nederlandse en Belgische leveranciers werk. De Belgische leveranciers kunnen nog leveren. Maar ook dat gaat mondjesmaat.” Halverwege augustus merkte de ondernemer dat er al veel vraag was naar petroleumkachels. “Het was toen 35 graden en ik verkocht kachels in plaats van airco’s. Mensen waren zich toen al aan het voorbereiden. Nu het kouder wordt, wordt het hier steeds drukker.” Hij vertelt dat hij al 350 kachels heeft verkocht. “Dat is meer dan ik de afgelopen twee jaar in totaal verkocht heb.” De verwachting is dat de kachels dan ook binnen een paar maanden helemaal uitverkocht zijn. “Dus ook bij de groothandels.”

“Laatst wilde iemand twintig kachels bestellen, waarschijnlijk om ze door te verkopen."