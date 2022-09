'Verstandig' dat Van Eerd terugtreedt vinden experts: 'Hij is nu besmet'

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. Dit werd vrijdagmiddag bekendgemaakt. Van Eerd zat dagen vast in een omvangrijk witwasonderzoek en is net weer vijf dagen vrij.

Experts hadden al geadviseerd om in ieder geval tijdelijk de werkzaamheden als boegbeeld van Jumbo neer te leggen, ook al heeft het onderzoek van de Fiod niks met het bedrijf Jumbo. “Als je geschoren wordt, moet je stilzitten”, was de mening van deskundigen al, eerder deze week.

“Van Eerd moet afwachten. Hij heeft veel te veel aandacht op het verkeerde onderwerp. Als hij dat wil afwenden moet hij nergens op reageren, maar afwachten en het bedrijf in handen laten van het management. Er is geen enkele noodzaak dat hij meteen weer de leiding neemt. Hij kan zich beter concentreren op zijn verweer”, meent Steven Schuit, emeritus hoogleraar Governance and Responsibility (bestuur en verantwoordelijkheid) aan Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Reputatiedeskundige Peter Smit is het met Schuit eens: “Opstappen gaat te ver, want we weten nog niks. Een stap terug is logisch. Het gaat natuurlijk ook om de continuïteit van Jumbo, niet alleen om Frits van Eerd zelf.”

“Hij zou technisch gezien wel kunnen aanblijven”, meent Schuit. “Maar uit oogpunt van goed bestuur zou dat heel onverstandig zijn. Van Eerd is nu toch besmet en daardoor minder geloofwaardig in de leiding. Er zijn genoeg goeie mensen in het bedrijf die de leiding even kunnen overnemen.”

Deze experts zeiden eerder al dat het verstandig dat Frits van Eerd tijdelijk terugtreedt: