Frits van Eerd stopt tijdelijk als algemeen directeur van Jumbo

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. Dit gebeurt 'na zorgvuldig overleg met zijn familie en de Raad van Commissarissen', staat in een persbericht van het supermarktconcern dat vrijdag werd verstuurd.

In het persbericht staat dat het besluit is genomen 'in het belang van Jumbo'. "En het maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie."

"De familie Van Eerd, de Raad van Commissarissen en het directieteam respecteren dit moeilijke besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode."

Vijf dagen in de cel

De Jumbo-topman zat afgelopen week vijf dagen in de cel na een inval van de FIOD in zijn huis in Heeswijk-Dinther. Hij wordt samen met acht anderen verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen.

Invallen in Brabant en Drenthe

Vorige week dinsdag waren op meerdere plekken in Brabant en Drenthe invallen. Bij de doorzoeking van het huis van Van Eerd werden dozen vol documenten in beslag genomen. Het OM had opdracht gegeven voor de invallen. In totaal werden negen mensen aangehouden.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Verschillende experts zeiden eerder al dat het verstandig is dat Frits van Eerd tijdelijk terugtreedt: