Deze mensen beslissen over de toekomst van Frits van Eerd bij Jumbo

Frits van Eerd is nog altijd verdachte in een groot witwasonderzoek. De Jumbo-topman zat na een inval van de Fiod in zijn huis in Heeswijk-Dinther vijf dagen vast. De supermarktketen liet na zijn vrijlating weten 'de komende dagen de ontstane situatie zorgvuldig te bespreken'. Je mag aannemen dat daarbij ook naar Van Eerds positie als bestuursvoorzitter gekeken wordt. Hij is immers hét gezicht van Jumbo. De Raad van Commissarissen zal over zijn toekomst beslissen en dat wordt niet eenvoudig.

Karel van Eerd is voorzitter van de raad van commissarissen

Karel van Eerd (84) is de vader van Frits en het geweten van Jumbo. Van 1959 tot en met 2009 was hij de directeur van het concern. Dat begon overigens helemaal niet als supermarkt, maar als groothandel in levensmiddelen. Pas in 1963 opende Karel de zelfbedieningswinkel 'Kroon' in Schijndel. In 1979 komt Jumbo in beeld, na de overname van een Tilburgse supermarkt die deze naam droeg. Die formule werd door Karel, dankzij veel overnames, uitgebreid tot de tweede supermarktketen van het land. Hoewel Karel van Eerd geen topman meer is van Jumbo, is hij nog wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze raad ziet erop toe dat het bestuur goed functioneert en de aandeelhouders tevreden blijven. Het zijn de commissarissen die dus over de positie van de directie gaan, dus ook die van zijn eigen zoon. Daarmee zit de grondlegger van Jumbo in een moeilijke positie.

Colette Cloosterman-Van Eerd is een van de commissarissen van Jumbo. (Foto: ANP)

Colette Cloosterman-Van Eerd (56) is de zus van Frits. Ook zij zit in de Raad van Commissarissen. Tot voor kort maakte ze deel uit van het bestuur van Jumbo als formuledirecteur en werkte ze dagelijks met haar jongere broer samen. Omdat ze sinds maart commissaris is, zal ook zij zich nu over de toekomst van Frits als topman van Jumbo moeten buigen. Vader Karel, Frits, Colette en de andere zus Monique Groenewoud-Van Eerd (54) bezitten daarnaast ook ieder een kwart van de aandelen van het Jumbo-imperium. Tel daarbij op dat ze ook gewoon een hechte familie vormen, dan is het logisch dat de hele situatie voor het gezin Van Eerd erg lastig is.

Ton van Veen, voormalig financieel topman van Jumbo (foto: ANP/Evert Elzinga).

Ton van Veen (52) was tot maart dit jaar de financieel topman van Jumbo. Alle overnames en alle groeistuipen werden door hem financieel begeleid. Hij staat bekend als een vertrouweling van de familie. Hij zat immers 18 jaar in de directie en werd nog door Karel van Eerd aangenomen. Tegenwoordig zit Van Veen in de Raad van Commissarissen van zowel Jumbo als HEMA. Daarnaast houdt hij zich bezig met mogelijke nieuwe aanwinsten voor het Van Eerd-imperium. Alleen moet hij zich nu bezighouden met de positie van goede vriend Frits.

Jumbo-commissarissen Antony Burgmans (links) en Wilco Jiskoot (foto: ANP)

Antony Burgmans (75) en Wilco Jiskoot (72) zijn sinds 2009 betrokken al commissaris bij Jumbo, maar hebben verder geen verleden bij de supermarkt. Antony Burgmans was tien jaar de topman van Unilever. Ook is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen geweest bij chemieconcern Akzonobel, bouwmarktconcern Intergamma en pakketdienst FedEx. Wilko Jiskoot werkte tientallen jaren bij ABN AMRO en was vice-directievoorzitter bij die bank. Naast zijn commissarissenwerk bij Jumbo, controleert hij het bestuur van de HEMA, dat overigens eigendom van Jumbo is.

Jumbo-commissarissen Piet Coelewij (62) en Jacqueline Hoogerbrugge (58)