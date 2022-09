Jumbo-topman Van Eerd vrijgelaten, blijft wel verdachte in witwasonderzoek

Jumbo-topman Frits van Eerd is weer op vrije voeten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Ook de 57-jarige vrouw uit Gasteren in Drenthe is weer vrij. Beiden zaten vast in verband met een groot witwasonderzoek. Ze blijven wel verdachten.

De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze zit nog wel vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen.

De andere vijf verdachten zijn vrijdag na verhoor al vrijgelaten. Zij blijven ook nog verdachten in het onderzoek. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een man (68) uit Rosmalen. Een dag eerder werd een 33-jarige man uit Assen al vrijgelaten. Ook hij is nog verdachte in het onderzoek.

Voor Frits van Eerd en de 57-jarige vrouw uit Gasteren bleek vrijdag dat ze nog maximaal drie dagen langer vast moesten blijven zitten. Ze werden nog verhoord door de FIOD en de politie, dus hun inverzekeringstelling werd verlengd met maximaal drie dagen door de officier van justitie.

Inval bij Van Eerd

Afgelopen dinsdag waren op meerdere plekken in Brabant en Drenthe invallen. Onder meer het huis van de Jumbo-topman in Heeswijk Dinther werd door de FIOD doorzocht. Dozen vol documenten werden daar in beslag genomen. Het OM had opdracht gegeven voor de invallen. In totaal werden negen mensen aangehouden.

De invallen waren onderdeel van een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Reactie van Jumbo

De Jumbo wilde eerder niet bevestigen dat de topman vastzit in het kader van het witwasonderzoek. "In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd", was het enige dat de supermarktketen erover wilde zeggen.

Dat werd donderdagavond aangevuld met het statement dat Van Eerd niet aan het werk is. "Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam."

Beelden van de inval afgelopen dinsdag: