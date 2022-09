Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd onderdeel groot witwasonderzoek

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie zijn dinsdagochtend het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther binnengevallen. Dit gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van 'een omvangrijk witwasonderzoek', zo bevestigt een woordvoerder van het OM. Aan het begin van de middag is de actie nog bezig.

Iets na enen beginnen de de onderzoekers hun spullen in te pakken zijn. Er zijn op dat moment al FIOD-mensen vertrokken met dozen vol in beslag genomen spullen, zeer waarschijnlijk documenten. Rond halftwee zijn de onderzoekers weg bij het huis.

Er zijn in het onderzoek dinsdagochtend negen aanhoudingen verricht. Of het hierbij ook gaat om de Jumbo-topman is niet duidelijk. Vragen hierover beantwoordt het OM niet.

Verhuisdozen

Onze verslaggever in Heeswijk-Dinther ziet medewerkers van de FIOD de villa van Van Eerd in- en uitlopen. Verhuisdozen worden naar binnen gebracht en er wordt gezocht in een auto. Ook ziet hij familieleden van de topman die naar het huis zijn gekomen. Mensen in burgerkleding, die betrokken zijn bij de inval, voerden aan de tuintafel overleg.

Bij Jumbo in Veghel geeft een woordvoerder dinsdagochtend aan dat 'collega's momenteel bezig zijn een en ander uit te zoeken'. Vragen over de reden van de inval en ook de vraag of de Jumbo-topman thuis was op het moment van de inval worden nog niet beantwoord. Waarschijnlijk komt het supermarktconcern later vandaag met een reactie.

Het Financieele Dagblad (FD) meldt op basis van een bron dat er eveneens een inval is gedaan bij het hoofdkantoor van de supermarktketen in Veghel. Jumbo wil dit bevestigen noch ontkennen.

Meerdere doorzoekingen

In het witwasonderzoek is dinsdagochtend een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze in Drenthe aangehouden. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van BTW-fraude. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, zo meldt het OM. Het gaat om verdachten uit onze provincie en uit Drenthe. Of een van de aangehouden verdachten Frits van Eerd is, is niet duidelijk.

Er zijn niet alleen doorzoekingen gaande in Heeswijk-Dinther, maar ook op andere plekken in onze provincie, Groningen en Drenthe. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Dit richt zich specifiek op diverse witwasconstructies, waarbij geld en goederen zijn witgewassen, meldt het OM. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

In beperking

De 58-jarige hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.