Jumbo-topman Frits van Eerd langer vast in witwasonderzoek

Drie verdachten van het grote witwasonderzoek, onder wie Jumbo-topman Frits van Eerd, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

De 55-jarige Van Eerd uit Heeswijk-Dinther en een 57-jarige vrouw uit Gasteren in Drenthe worden nog verhoord door de FIOD en de politie. Hun inverzekeringstelling is vrijdagmiddag door de officier van justitie verlengd met maximaal drie dagen.

58-jarige hoofdverdachte 14 dagen langer vast

De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze blijft veertien dagen langer vastzitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen.

Vijf andere verdachten vrij maar nog wel verdacht

De vijf andere verdachten, een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een vrouw (50) uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een man (68) uit Rosmalen zijn na de verhoren heengezonden. Zij blijven wel verdachte in het onderzoek.

Er is nog altijd veel onduidelijkheid rondom de rol van Frits van Eerd. Medewerkers van de FIOD namen bij de inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther dozen vol documenten in beslag. In totaal werden dinsdagochtend negen mensen aangehouden. Het gaat om verdachten uit Brabant en Drenthe.

Inval in Heeswijk-Dinther

De inval in Heeswijk-Dinther was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

'Afwezig'

Zowel Jumbo als het OM wilden eerder niet bevestigen dat de topman vastzit in het kader van het witwasonderzoek. "In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd", was het enige dat de supermarktketen erover wilde zeggen.

Dat werd donderdagavond aangevuld met het statement dat Van Eerd niet aan het werk is. "Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam."

'Geen nieuwe informatie'

Jumbo zegt vrijdagavond in een reactie dat het geen nieuwe informatie heeft ontvangen en dat de supermarktketen daarom niet inhoudelijk kan reageren, ook niet over de positie van Van Eerd.

