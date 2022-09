Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: acht verdachten blijven vastzitten

In het grote witwasonderzoek waarbij ook Jumbo-topman Frits van Eerd zou zijn aangehouden, is één verdachte vrijgelaten. Het gaat om een 33-jarige man uit Assen. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Acht anderen blijven vastzitten.

Van Eerd werd dinsdag volgens bronnen opgepakt tijdens een inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther. Medewerkers van de FIOD namen vervolgens dozen vol documenten in beslag. In totaal werden dinsdagochtend negen mensen aangehouden. Het gaat om verdachten uit Brabant en Drenthe.

De inval in Heeswijk-Dinther was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Meer invallen

Volgens bronnen zouden er op nog twee plekken van Van Eerd invallen zijn gedaan. Onder meer in de loodsen van Van Eerd Golf B.V. in Veghel, waar een deel staat van de autoverzameling van de topman van Jumbo. Hier zouden twee voertuigen in beslag zijn genomen.

Tegen Het Financieele Dagblad verklaarde een bron dat de FIOD en de politie ook bij het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel binnenvielen om 'persoonlijke bezittingen en communicatie' van Van Eerd veilig te stellen. Ook na de verlenging van het voorarrest weigerde de supermarktketen verder commentaar.

Niks zeggen

Volgens bronnen rondom het onderzoek zou Van Eerd dus een van de opgepakte verdachten zijn. Zowel de advocaat van Van Eerd als Jumbo wil niks zeggen over de arrestatie van de topman van de supermarktketen.

Jumbo verspreidde dinsdag wel een bericht waarin staat dat het heeft begrepen dat 'het onderzoek zich niet richt op Jumbo'. "Wel worden er in het kader van het FIOD-onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd", zo was te lezen.

LEES OOK:

'Jumbo-topman Frits van Eerd zit vast als verdachte in witwasonderzoek'

Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd onderdeel groot witwasonderzoek

Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: dit is wat we tot nu toe weten