Dit is wat je kunt doen als de FIOD bij je binnenvalt

De manier waarop de opsporingsdiensten dinsdag met een behoorlijke macht binnenvielen in de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther ziet advocaat Mariëlle Boezelman vaker. Zelf verdedigt zij personen en bedrijven die te maken krijgen met de FIOD en worden verdacht van financiële fraude.

Het is onder omstandigheden mogelijk een inval te doen bij een partij die getuige is. Het is volgens haar daarom de eerste vraag die je moet stellen wanneer je te maken krijgt met mensen van de FIOD aan je deur: ‘word ik gehoord als verdachte of als getuige?’.

“De betrokkene weet bij zo’n inval van tevoren niet dat er iets gaat gebeuren”, gaat ze verder. En juist dat maakt het in haar woorden voor iemand die te maken krijgt met zo’n inval ‘lastig het hoofd koel te houden’. “Als ze binnenvallen ben je overigens niet altijd verdachte”, benadrukt Boezelman die advocaat/partner is bij Hertoghs Advocaten, met onder meer een kantoor in Breda.

In beide gevallen is het vervolgens zaak te vragen of je je advocaat mag bellen die jou kan bijstaan. “Alles gaat op zo’n moment in sneltreinvaart, want zij proberen iemand aan het praten te krijgen. De advocaat zal dan meteen in overleg gaan met de opsporingsdiensten om erachter te komen wat er aan de hand is”, weet ze uit ervaring.

Word je als verdachte gehoord dan mag je gebruikmaken van je zwijgrecht. “Zeker in het geval van zo’n inval is dat soms wijsheid, zodat je zaken eerst even kunt laten bezinken.” En ook wanneer je wordt gehoord als getuige heb je geen spreekplicht tegenover de FIOD. “Een getuigplicht, zoals dat heet, heb je alleen tegenover een rechter”, benadrukt de advocaat.

De gedachte dat Jumbo het vast wel naar buiten had gebracht wanneer topman Van Eerd ‘alleen’ als getuige was gehoord, zegt ze te begrijpen. “Maar het is afhankelijk van allerlei omstandigheden hoe je in zo’n geval reageert dus ik kan hierover specifiek in dit geval niks zeggen.”

