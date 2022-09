'Jumbo-topman Frits van Eerd zit vast als verdachte in witwasonderzoek'

Jumbo-topman Frits van Eerd zit vast als verdachte in een groot witwasonderzoek. Dat meldt het Financieele Dagblad woensdag op basis van bronnen rond het onderzoek. Van Eerd zou de nacht volgens het FD in de cel hebben doorgebracht.

De baas van Jumbo werd dinsdag aangehouden bij een inval door de FIOD en de politie bij hem thuis in Heeswijk-Dinther, zo meldt de krant. Een inval die werd gedaan in het kader van een groot witwasonderzoek.

Het OM bevestigt dat alle negen aangehouden verdachten in het onderzoek nog vast zitten. Ze bevestigt echter niet dat Van Eerd een van hen is. Wel is duidelijk dat Van Eerd wordt gehoord in het onderzoek.

De officier van justitie beslist donderdag hoe het onderzoek wordt voortgezet en of het wenselijk is dat de verdachten vast blijven zitten. In dat geval zullen zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen. Dat wil zeggen dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Jumbo Supermarkten reageert woensdag niet verder op de zaak. Dinsdag brachten zij een kort statement naar buiten waarin ze schreven 'te hebben begrepen dat het onderzoek zich niet richt op Jumbo'. "Wel waren er in het kader van een FIOD-onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd", zo luidde het commentaar.

