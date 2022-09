Frits van Eerd kan zich voorlopig beter stilhouden, zeggen deskundigen

Jumbo-topman Frits van Eerd zat afgelopen week vijf dagen in de cel na een inval van de Fiod in zijn huis in Heeswijk-Dinther. Welk aandeel in een grote witwaszaak justitie hem aanrekent, is nog onduidelijk. De vraag is of Van Eerd snel weer zijn oude plek als topman van Jumbo gaat innemen. Deskundigen raden het hem af: “Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.”

“Van Eerd moet afwachten. Hij heeft veel te veel aandacht op het verkeerde onderwerp. Als hij dat wil afwenden moet hij nergens op reageren, maar afwachten en het bedrijf in handen laten van het management. Er is geen enkele noodzaak dat hij meteen weer de leiding neemt. Hij kan zich beter concentreren op zijn verweer.”

Sinds zijn thuiskomst, zondag, hebben Van Eerd en zijn bedrijf Jumbo nog niets van zich laten horen. De familie leidt nu even het bedrijf. “Heel verstandig”, vindt Steven Schuit, emeritus hoogleraar Governance and Responsibility (bestuur en verantwoordelijkheid) aan Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Reputatiedeskundige Peter Smit is het met Schuit eens: “Opstappen gaat te ver, want we weten nog niks. Mensen vullen vaak het negatieve in en daarom is een stap terug logisch. Ik zou tijdelijk een stap terug doen en dat wil helemaal niet zeggen dat hij ergens schuldig aan is. Het gaat natuurlijk ook om de continuïteit van Jumbo, niet alleen om Frits van Eerd zelf.”

Retaildeskundige Paul Moers is het ermee eens dat Van Eerd nu niet moet reageren, maar van Moers kan Van Eerd nu nog wel aan het roer blijven staan van Jumbo. “Hij is alleen verdachte, er is nog geen proces. Als er een officiële aanklacht komt, dan zou dat wel een moment kunnen zijn om terug te treden.”