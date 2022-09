Negen verdachten in groot witwasonderzoek: dit is wat we over ze weten

Met de vrijlating van Frits van Eerd en de 57-jarige vrouw uit Gasteren zijn acht van de negen aangehouden verdachten weer op vrije voeten. Alleen de 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze zit nog vast. De acht anderen blijven ook nog verdachten. Een overzicht van wat we tot nu toe weten over deze negen betrokkenen bij het grote witwasonderzoek.

Twee van de negen verdachten komen uit Brabant. Het gaat om de Jumbo-topman Frits van Eerd, die sinds zondag weer op vrije voeten is, en een 68-jarige man uit Rosmalen. Over de man uit Rosmalen is verder niets bekend.

Van Eerd is met Jumbo Supermarkten een grote sponsor binnen de auto- en motorsportwereld. Al jarenlang is hij sponsor van bijvoorbeeld Max Verstappen, Jeffrey Herlings en verschillende motor- en autosport teams. Daarnaast reed Van Eerd zelf ook in bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans, onder de naam van Racing Team Nederland. Jumbo heeft jarenlang deelgenomen aan de Dakar Rally en het logo van de supermarktketen is als sponsor in veel autosportklasses en motorsport zichtbaar.

Hoofdverdachte Theo van E.

De hoofdverdachte in het witwasonderzoek is een 58-jarige man uit Gasteren in de Drentse gemeente Aa en Hunze. Hij zit als enige nog vast. Volgens RTV Drenthe gaat het om Theo E., een bekende in de motorcrosswereld. Hij was jarenlang teamleider van motorcrossteam TvE MX. Meerdere motorcrossers hebben een tijdje bij hem in huis gewoond.

Theo E. en Frits van Eerd zouden elkaar kennen uit de motorcrosswereld. Jumbo sponsorde een tijdlang het team waar E. teamleider was. Bronnen melden aan het Dagblad van het Noorden dat E. veelvuldig motoren leverde aan Frits van Eerd voor de riante collectie die de Jumbo-topman had. Theo E. zou door de jaren heen al vaker in verband zijn gebracht met witwaspraktijken, schijnleningen, belastingfraude en andere dubieuze zaken in de autohandel.

Overige verdachten

Over de overige verdachten uit Drenthe tot nu toe nog niets bekend. Twee van hen komen net als Theo E. uit Gasteren, dit zijn vrouwen van 48 en 57 jaar. De andere vier verdachten komen allemaal uit Assen. Het gaat om twee vrouwen (46 en 50) en twee mannen (33).

